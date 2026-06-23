Hrvatska kuća u Torontu gori! Pogledajte feštu hrvatskih navijača

Nedaleko stadiona BMO Field u Torontu, u ponedjeljak navečer po lokalnom vremenu, otvorena je Hrvatska kuća, mjesto druženja navijača uoči ogleda drugog kola protiv Paname.

Nakon što su tisuće hrvatskih navijača pretvorile centar Dallasa u more crveno-bijelih kvadratića, hrvatski navijači sada svoju pozornost okreću Torontu, gdje će Croatia House služiti kao mjesto okupljanja navijača uoči utakmice Hrvatske protiv Paname.

"Croatia House" je zamišljena kao središnji prostor za neformalna druženja hrvatskih navijača. Smještena je u Toronto Event Centru, oko 200 metara udaljenom od stadiona. Cilj je bio okupiti hrvatske navijače iz cijelog svijeta, prije svega dijasporu iz Sjeverne Amerike te stvoriti sjajnu navijačku atmosferu uoči i nakon dvoboja Hrvatske i Paname.

"Jedan grad. Jedna nacija. Tisuće obožavatelja," najavljivali su organizatori iz Hrvatsko-kanadske gospodarske komore.

Program je počeo u subotu u 20.00 sati po lokalnom vremenu uz DJ-a koji je puštao hrvatske pjesme. Nastavak je na dan utakmice u 13.00 sati, a vrhunac "fešte" planira se nakon susreta i očekivane hrvatske pobjede kada stižu i tamburaši.

"Toronto je jedinstven jer nije samo grad domaćin. Područje Velikog Toronta dom je najveće koncentracije Hrvata u Sjevernoj Americi. Za mnoge navijače ovo se manje osjeća kao gostujuća utakmica, a više kao povratak kući," rekao je Ivan Grbešić, član upravnog odbora Kanadsko-hrvatske gospodarske komore.

Najavljen korteo

U Toronto stiže i 100-metarska navijačka zastava, a na dan utakmice s početkom u 17.00 sati najavljen je i korteo.

"Zastavu ćemo razviti ispred Croatia Housea prije utakmice, a nakon toga svi zajedno krećemo prema stadionu. Stadion je udaljen manje od 200 metara," naglasila je Kelava.

Upravo je divovska zastava s crveno-bijelim kvadratićima postala simbol hrvatskih navijača, a nosila se na ulicama tijekom niza velikih turnira, od SP-a u Rusiji i Katru, do New Yorka, Dallasa i Toronta.

Povorka kreće od Dufferin Gatea, preko Saskatchewan Roada, Manitoba Drivea i Nova Scotia Avenuea prema BMO Fieldu, a očekuje se veliki odaziv navijača.

50.000 Hrvata u Torontu

Procjenjuje se da samo na području Toronta živi oko 50.000 ljudi hrvatskog podrijetla.

"Drago nam je da možemo okupiti tisuće naših navijača u Croatia House, svi skupa se zabaviti, ponosni što su naši "Vatreni" ovdje. Vjerujem da ćemo sutra biti još više ponosni," kazala je menadžerica Kanadsko-hrvatske gospodarske komore Wanita Kelava.

"Željeli smo ovo bude službeno mjesto da se svi hrvatski navijači mogu družiti i nakon utakmice proslaviti pobjedu," dodala je.

Izbornik Zlatko Dalić je na posljednjoj konferenciji za novinare uoči utakmice kazao kako očekuje veliku podršku navijača.

"Nama je podrška uvijek značajna. Imamo veliku podršku u dijaspori, a pogotovo ovdje. Ljudi jedva čekaju da vide svoju reprezentaciju i hvala im na podršci. To je velika stvar za nas, oni će biti naš dvanaesti igrač," poručio je hrvatski strateg.