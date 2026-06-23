Sandro Perković: 'Ključ Hrvatske protiv Paname bit će posjed, a jedno ne smijemo raditi'

U novoj epizodi podcasta portala Net.hr "Maksanov korner" u fokus stavljamo ključnu utakmicu Vatrenih na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi, dvoboj protiv Paname koji se igra u noći s utorka na srijedu od 1 sat ujutro po našem vremenu. Kako Hrvatska može doći do pobjede, na što posebno mora pripaziti i koji bi detalji mogli presuditi u borbi za prva tri boda na turniru? O svemu tome razgovaramo sa Sandrom Perkovićem, stručnim komentatorom portala Net.hr za Svjetsko prvenstvo i trenerom armenskog FC Noah.

"Mislim da se digla prevelika halabuka nakon utakmice s Engleskom, koju mi jesmo izgubili, međutim u toj utakmici je bilo i puno dobrih stvari. Nismo mi izgubili od nekakve loše reprezentacije, nego smo izgubili od jednog od glavnih favorita Svjetskog nogometnog prvenstva. Ako se sjećaš, ja sam baš ovdje kod tebe rekao da, kad pogledaš roster igrača Engleske i klubove iz kojih dolaze, da je to nešto zastrašujuće i oni su stvarno odigrali kvalitetnu utakmicu i iskoristili su sve njihove jake strane. Mi u nekim stvarima nismo bili dobri, ali siguran sam da je izbornik sa stožerom sve to izanalizirao i vjerujem da mi možemo biti samo bolji. U utakmici protiv Paname mi smo apsolutni favoriti i očekujem prvo jednu izuzetno kvalitetnu predstavu, a onda i jednu suverenu pobjedu", govori Sandro Perković.

Što će biti ključno za pobjedu Hrvatske nad Panamom?

"U igri Paname sam vidio dosta dobrih stvari. Meni su oni za jednu takvu reprezentaciju izgledali dosta organizirano i napadaju u nekom sustavu 3-4-3, gdje im se krila dosta pojavljuju u međulinijskim prostorima. Brane se u 5-2-3 i 5-4-1. Bit će zanimljivo vidjeti za što će se odlučiti naš izbornik Dalić. Po svim pretpostavkama, a i on je to komunicirao javno, da nakon Engleske protiv kojih smo igrali s trojicom iza, protiv Paname ćemo igrati s četvoricom otpozadi. Hoće li se on odlučiti za dva neka klasična krila, pa ćemo tu ići s Pašalićem Marcom i Perišićem, ili će mu tu jedno krilo igrati neki vezni, koji će se onda pojavljivati u međulinijskim prostorima u half spaceu, gdje će otvarati prostor za našeg beka koji će se dizati onda visoko. Opet, ako to tako bude, da li će taj vezni ordinirati po lijevoj strani, pa ćemo dizati Gvardiola ili će taj vezni ordinirati po desnoj strani pa će otvarati prostor za Josipa Stanišića. To su neke stvari koje će biti zanimljivo vidjeti. Isto tako, za kojeg napadača će se odlučiti, od trojice kojeg imamo plus Kramarića. Mislim da će ključ utakmice biti da mi preuzmemo posjed. Da imamo kontinuirani napad, da igramo naš nogomet. Da ne uđemo s njima u nekakvu jurnjavu. Jer oni su, jako si dobro rekao, brzinska svojstva imaju sjajna, iako uđemo u nekakav run and gun nogomet, to nikad nije bila naša filozofija i naša vrsta igre i to neće biti dobro. Ja sam siguran da su se naši reprezentativci maksimalno pripremili i da kroz nekakav posjed, kombinatoriku, dolazit ćemo do njihove zone tri, a onda mi tamo imamo uistinu kvalitetne igrače koji su u stanju i jedan na jedan i u suradnji na malom prostoru, napraviti višak i biti opasni u šesnaestercu".

Cijeli podcast sa Sandrom Perkovićem pogledajte u priloženom videu gore.