Sandro Perković otkrio recept za Englesku: 'U jednom ćemo morati biti iznimno oprezni'

Sandro Perković, trener FC Noah, drugoplasirane momčadi armenskog prvenstva i bivši trener zagrebačkog Dinama, gost je podcasta Net.hr "Maksanov korner".

Stručni komentator za portal Net.hr na ovom Svjetskom nogometnom prvenstvu priča o uspjehu s Noahom, o sljedećoj klupskoj sezoni i najavljuje prvu utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi protiv Engleske u srijedu, u 1. kolu skupine L.

Tekstualni prijenos utakmice Engleske i Hrvatske UŽIVO ćete moći pratiti na portalu Net.hr od 22:00

Perković detaljno analizira ogled Vatrenih protiv teškog suparnika i odgovara na sva naša pitanja. Dijeli i svoje viđenje dosadašnjeg dijela Svjetskog nogometnog prvenstva i daje stručni uvid u ključne taktičke elemente koji bi mogli odlučiti pobjednika u jednom od najiščekivanijih ogleda grupne faze. Perković smatra da, unatoč snazi Engleza, Hrvatska ima jake adute, pogotovo u sredini terena.

Perković na početku podcasta "Maksanov korner" detaljno govori o sezoni u kojoj je njegov klub osvojio drugo mjesto u prvenstvu, ali i ispisao povijest armenskog nogometa.

Perković detaljno govori o sezoni u kojoj je njegov klub osvojio drugo mjesto u prvenstvu, ali i ispisao povijest armenskog nogometa. Iznimno je zadovoljan postignutim...

'Napravili smo povijesni rezultat'

Na naše pitanje je li mogao zamisliti da će prvu sezonu završiti na drugom mjestu, Perković odgovara:

"Pa dobro, mogao sam zamisliti. Noah je dobar klub u armenskim uvjetima, stvarno jedan od najboljih klubova. Osvojili smo kup, osvojili smo Superkup. U prvenstvu smo završili kao drugi. Koštao nas je zaostatak, iz prve polusezone ga nismo uspjeli stići. Da je bilo još koje kolo dulje, prvenstvo je bilo dosta kratko, samo 27 kola, ali da je bilo još koje kolo dulje, siguran sam da bi uspjeli i to. Napravili smo povijesni rezultat. Prvi put u povijesti Armenije jedna armenska ekipa dočekala je proljeće u Europi, tako da je ovo izuzetno, izuzetno uspješna sezona. Međutim, znate kako u nogometu već ide, već je sve zaboravljeno. Već smo jučer krenuli s pripremama za novu sezonu i kreće sve ispočetka."

Slijedi velika rekonstrukcija momčadi

Što se tiče sljedeće sezone, hoće li biti pojačanja, odnosno više novaca za pojačanja? Jer, ambicije su sad veće...

"Nama je otišlo puno igrača, jedno 11, 12 igrača je napustilo ekipu iz raznoraznih razloga, neki transferi, nekima su istekli ugovori, neki završavaju karijere, nekima smo se mi zahvalili. Tako da, bit će jedna velika rekonstrukcija momčadi, što iziskuje i naravno, dolazak velikog broja igrača, od kojih se ja nadam da će što veći broj tih koji dođu biti prava istinska pojačanja. Radimo na tome. Nije jednostavno, međutim, radimo stvarno svakodnevno i ja se nadam da će se plodovi tog rada vidjeti kroz rezultate."

'Pravi nogomet gledat ćemo tek u nokaut fazi'

Perković otkriva prati li utakmice na Svjetskom prvenstvu i koje su ga reprezentacije dosad najviše dojmile.

"Ne mogu reći da gledam sve. Što uspijem uhvatiti u ovim malo ranijim večernjim terminima ili u ovim skroz jutarnjim terminima kad se igra od šest sati, pogledam. Ne mogu reći da gledam sve, ali pogledam utakmice. Svjetsko prvenstvo će postati puno zanimljivije kad krene druga faza, kad krene nokaut faza natjecanja".

Puno ljudi ne gleda utakmice po noći jer rade ujutro...

"Da, druga je vremenska zona, iako ja mislim da nije samo to problem, nego jednostavno Svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija, imam osjećaj kao da se to malo razvodnilo i kad krenu one prave utakmice i nokaut faza, kad budemo imali one prave klasike nogometnih utakmica, ne znam Španjolska - Engleska, Francuska - Njemačka i takvi dueli kad budu, mislim da će ljudi ostati gledati po noći, bez obzira rade li ujutro ili ne, bez obzira kad se bude igralo".

Je li te iznenadio remi Španjolske u svojoj prvoj utakmici na SP-u protiv Zelenoortske Republike?

"Iznenadio me remi, lagao bih kad bi rekao da nije, međutim nije me iznenadila razina igre Španjolske. Te velike momčadi uvijek krenu na prvenstvu nešto sporijim ritmom. Oni moraju biti pravi i oni sigurno tempiraju formu za nekakvih mjesec dana, kad će biti završne utakmice SP-a. Španjolska je dominirala u toj utakmici, ali vidi se da im nedostaje onaj zadnji touch ili malo više energije, malo bolja odluka. No, to meni ne mijenja pogled i razmišljanje. Španjolska je za mene i dalje jedan od glavnih favorita za naslov prvaka svijeta. I prije četiri godine, ako se sjetimo, Argentina je osvojila SP i na turniru je startala s porazom od Saudijske Arabije. I to u grupnoj fazi kad su samo dvije momčadi prolazile dalje. Sad kad prolaze tri ekipe dalje, ono što su tenisači govorili kad igraju Grand Slamove, prvi je tjedan jedan turnir, a onda kad krene drugi tjedan na Grand Slamu, da je to sasvim drugi turnir. I ja mislim da će prva faza biti jedna vrsta turnira, jedna vrsta nogometa, a onda kad krene nolaut faza, da će to postati onda pravi spektakl".

Tko te dosad iznenadio na SP-u?

"Pa, recimo, iznenadile su me pozitivno reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, posebno prvo poluvrijeme. Prvo poluvrijeme su odigrali stvarno fantastično. Oni imaju odličnog trenera i zaista sam ugodno, ugodno iznenađen s njima. Ne mogu reći da su me iznenadili, znao sam za njihovu kvalitetu, ekipa Maroka. Njih iznimno cijenim i mislim da će oni napraviti jako dobre stvari na ovom prvenstvu. Odigrali su dobru utakmicu protiv Brazila koji je ozbiljna ekipa koja ima sjajne individualce, vrhunskog trenera. Kvalitetnu utakmicu su odigrali Nizozemska i Japan, tako da ima stvarno vrhunskih ekipa ovdje i, kažem, mislim da ćemo pravi nogomet početi gledati tek od nokaut faze."

'Ključ je u posjedu, ali ne smije biti jalov'

Je li po vama prednost to što Hrvatska otvara SP protiv jedne Engleske zbog toga jer nema kalkuliranja ili opasnost jer se turnir otvara najtežom utakmicom?

"To ćemo vidjeti poslije utakmice. Ako bude dobar rezultat onda je super da igramo s njima, a ako ne bude, onda to baš i nije bilo dobro. Nema tu nekih posebnih za i protiv. Mi znamo tko je Engleska, Engleska zna tko smo mi. U grupi smo još i sa Ganom i sa Panamom. Prvi cilj, ono što izbornik cijelo vrijeme govori, je proći grupnu fazu i onda ući u nokaut turnir koji će biti potpuno drugačiji turnir od prve faze. Engleska je jedna vrhunska reprezentacija. Kad pogledate samo klubove u kojima nastupaju igrači Engleske, to je stvarno zastrašujuće. Međutim, imamo i mi iznimno kvalitetnu reprezentaciju i iskusnu reprezentaciju koja zna kako igrati velike utakmice. Očekuje kvalitetnu utakmicu, rekao bih čak jednu od najboljih u prvom krugu natjecanja".

Perković navodi nekoliko ključnih taktičkih elemenata koji će biti presudni za pozitivan rezultat Hrvatske. Prema njegovom mišljenju, sve se vrti oko nametanja vlastitog ritma i pametne kontrole lopte.

Što je za Hrvatsku ključno protiv jedne tako jake reprezentacije kao što je Engleska? Posjed, kontrola ritma, tranzicija ili prekidi?

"Pa, sve što si nabrojao. Takve utakmice najčešće odlučuju sitni detalji. Po meni, mi moramo uvesti utakmicu u nekakav naš ritam. Tu će naši vezni igrači biti iznimno važni da uspiju kontrolirati posjed. Mi se preko tog posjeda moramo rasteretiti da nismo stalno pod njihovim pritiskom. Engleska nije reprezentacija koja će nas visoko napasti, u to sumnjam. Oni će čekati svoje šanse, međutim, vrlo su neugodni kada imaju loptu. I mi tu moramo biti kompaktni, čvrsti, moramo djelovati kao jedno tijelo. Moramo biti iznimno oprezni na njihove tranzicije jer imaju igrače koji imaju sjajna brzinska svojstva i znamo da u Engleskoj imaju sjajne i skakače i izvođače. Jedan od najboljih izvođača kornera i slobodnih udaraca je Rice iz Arsenala. Tu ćemo morati biti iznimno oprezni. Mi smo u prošlosti znali imati dosta problema na tim defanzivnim prekidima. U zadnje vrijeme u reprezentaciji je to puno bolje. Mislim da su se naši nogometaši za to pripremili i da ćemo uspjeti odoliti svim iskušenjima."

Engleska je jaka na svim pozicijama, ali gdje ih realno možemo uhvatiti? Je li posjed ključan, kako nam je to rekao Dragan Skočić nedavno?

"Apsolutno se slažem s tom konsatacijom. Kroz taj posjed moramo se prvo rasteretiti od njihovih napada, smanjiti im što je moguće više broj akcija i isto tako natjerati ih da rade defanzivno. Jer ako se oni umaraju defanzivno, onda nemaju ni tu pravu energiju za fazu napada. Međutim, mi ne smijemo imati taj posjed samo da bi imali posjed. Mi moramo kroz taj posjed probati biti opasni. Kako god se izbornik odluči za prvih jedanaest, mi bismo trebali imati četiri vrhunska vezna igrača u igri. Modrić, Kovačić, Sušić i Baturina. To je vezna linija koja svakoj ekipi na svijetu može uzeti posjed. Tako sam siguran da će ga uzeti i Englezima. Tu će biti ključ da taj posjed ne bude jalov, nego da mi kroz njega dolazimo do opasnih situacija."

'Srebro i bronca su iznad našeg standarda'

Hrvatska na turnir dolazi kao osvajač srebra i bronce s posljednja dva svjetska prvenstva, što je stvorilo velika očekivanja javnosti. Je li to i dalje realan standard ili javnost mora prihvatiti novu fazu reprezentacije?

"Iskreno gledajući, ja mislim da ne možemo mi govoriti da je za Hrvatsku standard biti drugi i treći u svijetu u nogometu. Mislim da su to rezultati koji su sjajni i koji su puno iznad našeg standarda. Hrvatska reprezentacija je sjajna momčad koja je odlično vođena i koja može igrati protiv svakog. Siguran sam u nokaut fazu kad dođemo, da nitko neće htjjeti vidjeti nas sa druge strane ždrijeba, jer smo mi ekipa koja zna igrati velike utakmice. Koja zna igrati nokaut utakmice koje su psihološki iznimno teške za igrati. Jednom kad tamo dođemo bit ćemo vrlo opasni. E sad, do kuda ćemo doći... To vam je uvijek pitanje i pitanja dana i pitanje malo sreće, sudačke odluke, umora. Na koji način ćemo kroz turnir odraditi menagement napora igrača. Znamo da imamo Modrić i Kovačić nisu u zadnje vrijeme igrali previše, pa su se kroz prijateljske utakmice vraćali u ritam. Imamo 26 igrača i stvarno mislim da svi igrači koji su tamo mogu participirati, mogu sudjelovati, a da ne pada kvaliteta izvedbe. Tako da ja od Hrvatske stvarno očekujem velike stvari. Sposobni smo igrati za svakim i dobiti svakog i nadam se da ćemo to i pokazati".

'Njihovo podcjenjivanje nam je dodatno gorivo'

Vidiš li ovu utakmicu više kao dvoboj u kojem će kvaliteta doći do izražaja ili će to biti test karaktera?

"Rekao bih kvaliteta. Mislim da mi naše reprezentativce i našu reprezentaciju ne trebamo testirati na karakter. Oni su to prošli bezbroj puta."

Kakva bi vaša poruka bila uoči utakmice sa suparnikom čiji mediji i dalje podcjenjuju našu reprezentaciju?

"Oni uvijek podcjenjuju sve. Oni su najbolji i najljepši i najpametniji. Međutim, mi smo u prošlosti pokazali da takve neke stvari nama daju dodatno gorivo. Mi jesmo takav mentalitet. Najgore je kad nas se podcijeni, kad nam netko kaže da mi nešto ne možemo."

Perković je zaključio s nadom da će dobar rezultat protiv Engleske pokrenuti novu euforiju u Hrvatskoj, sličnu onima iz Rusije i Katara, te da će nacija ponovno zajedno uživati u uspjesima reprezentacije za koju je uvjeren da može napraviti velike stvari.

Cijeli podcast sa Sandrom Perkovićem pogledajte u priloženom videu gore.