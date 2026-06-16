Francuzi imaju noćnu moru zvanu Senegal: 24 godine nakon šoka slijedi novi obračun

Gotovo četvrt stoljeća nakon što je Senegal šokirao nogometni svijet, ponovno je vrijeme za dvoboj s Francuskom na Svjetskom prvenstvu.

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Gotovo četvrt stoljeća nakon što je Senegal šokirao nogometni svijet, ponovno je vrijeme za dvoboj s Francuskom. Utakmica kojom će dvije nacije otvoriti Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi nije samo sportski događaj; ona je priča o povijesti, identitetu i isprepletenim sudbinama koje su oblikovale generacije nogometaša. Duh Seula iz 2002. godine, kada je pogodak Pape Boube Diopa srušio tadašnje svjetske prvake, i dalje lebdi nad ovim srazom, no okolnosti su danas drastično drugačije. Ovo više nije priča o Davidu i Golijatu.

Pobjeda Senegala nad Francuskom 2002. godine ostaje jedan od najzvučnijih trenutaka u povijesti afričkog nogometa. Tadašnji debitanti srušili su moćnu momčad prepunu zvijezda, što je bio uvod u najgoru obranu naslova prvaka ikada. Dvadeset i četiri godine kasnije, “Lavovi Terange” na svjetsku smotru ne dolaze kao autsajderi, već kao etablirana sila i aktualni prvaci Afrike (izgubili bitku na sudu, ali nogometni navijači i dalje ih smatraju prvacima). Njihov izbornik, Pape Thiaw, koji je i sam bio dio te povijesne momčadi, jasno poručuje: “Bi li pobjeda nad Francuskom bila iznenađenje? Ne, jer imamo igrače svjetske klase. Mi smo prvaci Afrike i imamo status velike momčadi.” Taj pomak u percepciji najbolje svjedoči o rastu senegalskog, ali i cjelokupnog afričkog nogometa. Jaz koji je nekoć postojao dramatično se smanjio.

S druge strane terena stoji Francuska, momčad koja je igrala u finalima posljednja dva svjetska prvenstva. Za izbornika Didiera Deschampsa ovo je posljednji turnir na klupi “Les Bleusa”, a oproštaj želi okruniti trećom svjetskom titulom. Ipak, njegova momčad prolazi kroz smjenu generacija. Legende poput Llorisa, Girouda i Griezmanna više nisu tu, a kapetansku vrpcu preuzeo je Kylian Mbappé. Pred Deschampsom je izazov kako uigrati napadački arsenal u kojem, uz Mbappéa, dominiraju osvajač Zlatne lopte Ousmane Dembélé i nova zvijezda Michael Olise. Sjećanje na 2002. služi kao vječna opomena da individualni talent nije jamstvo uspjeha te da se arogancija skupo plaća. Deschamps stoga inzistira na poniznosti, svjestan da je senegalska momčad itekako sposobna kazniti svaki trenutak opuštanja.

Ono što ovaj dvoboj čini uistinu posebnim jest duboka ljudska povezanost. Priča Patricka Vieire, legende francuskog nogometa, savršeno to oslikava. Rođen u Dakaru, kao dječak se preselio u Francusku i s njom osvojio svijet, da bi 2002. zaigrao protiv zemlje svog rođenja. “Naravno da sam želio pobjedu jer sam igrao za Francusku. Bio sam ponosan što nosim taj dres. Ali Senegal je također dio onoga što jesam”, izjavio je Vieira, ističući slojevitost svog identiteta. Ta se priča ponavlja i danas. Kapetan Senegala, Kalidou Koulibaly, rođen je u Francuskoj i igrao za njezine mlađe uzraste prije nego što je odabrao domovinu svojih roditelja. Sličnim putem krenuli su i Moussa Niakhaté te mladi Ibrahim Mbaye, simbol nove generacije koja se odlučuje za korijene. Istovremeno, u redovima Francuske igra Ousmane Dembélé, čija majka ima senegalske korijene.

Dok se momčadi pripremaju za prvi zvižduk u New Jerseyju, jasno je da ovo neće biti samo borba za tri boda. Bit će to sudar nogometnih filozofija, sraz generacija i, iznad svega, novo poglavlje u zajedničkoj povijesti koja neraskidivo veže Francusku i Senegal. Pobjeda Senegala više ne bi bila čudo, već potvrda novog poretka u svjetskom nogometu.