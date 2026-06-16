Šesti dan Svjetskog prvenstva donosi sudar svijetova

Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi došlo je do šestog natjecateljskog dana. Kako vrijeme leti uz nogomet... Ali, do kraja prvenstva ima još puno dana i puno utakmica pa nema brige, još stignete itekako gledati utakmice i uživati u nogometu. Dakle, šestog dana na rasporedu su četiri susreta koja obećavaju dramu, strast i sudar potpuno različitih nogometnih filozofija...

Na jednoj strani terena stajat će branitelji naslova Argentinci i finalisti iz Katara Francuzi, momčadi prepune zvijezda s najvišim ambicijama, nogometne zemlje čiji igrači imaju neki poseban dodir lopte. Na drugoj strani terena stoje nacije koje se vraćaju na veliku scenu nakon desetljeća izbivanja, ali i jedan apsolutni debitant koji živi svoj san. Šesti dan turnira, koji se po prvi put igra u proširenom formatu s 48 reprezentacija, savršeno oslikava novu eru svjetskog nogometa - eru u kojoj ima mjesta i za etablirane divove i za hrabre autsajdere željne dokazivanja.

Skupina I: Francuska i Senegal otvaraju dan reprizom kultnog dvoboja - utorak od 21.00

Dvoboj između Francuske i Senegala, koji se igra na velebnom stadionu MetLife u New Jerseyju, domu finala ovog prvenstva, nosi sa sobom težinu povijesti. Svaki poznavatelj nogometa sjeća se otvaranja Svjetskog prvenstva 2002. godine, kada je Senegal, tadašnji debitant, šokirao svijet i s 1-0 svladao moćnu Francusku, aktualne svjetske i europske prvake. Ta utakmica postala je simbolom nepredvidivosti nogometa i dokaz da na najvećoj pozornici nema unaprijed upisanih bodova.

Francuska u ovaj susret ulazi kao jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova. Nakon što su 2018. godine pokorili svijet, a četiri godine kasnije u Katru stigli do finala gdje su u epskom dvoboju poraženi od Argentine, "Les Bleus" i dalje posjeduju jednu od najtalentiranijih generacija u povijesti. Predvođeni Kylianom Mbappéom, koji je već sada legenda svjetskih prvenstava, Francuzi igraju moderan, brz i ubojit nogomet. Izbornik Didier Deschamps, koji je kao igrač i kao trener osjetio slast osvajanja svijeta, zna kako se nositi s pritiskom, no repriza dvoboja iz 2002. godine služi kao vječni podsjetnik da opuštanja ne smije biti. Očekuje se da će Francuzi od prve minute nametnuti svoj ritam i pokušati izbjeći bilo kakvu neizvjesnost.

S druge strane, Senegal dolazi na prvenstvo s titulom aktualnog afričkog prvaka. "Lavovi Terange" više nisu simpatični autsajderi, već respektabilna sila koja kombinira fizičku moć s izvanrednom tehničkom potkovanošću. Njihov uspjeh na Afričkom kupu nacija dao im je pobjednički mentalitet i samopouzdanje. Iako su ostali bez nekih zvijezda iz generacije koja je harala početkom stoljeća, današnja momčad Senegala možda je i najkompletnija u njihovoj povijesti. Za njih, utakmica protiv Francuske nije samo borba za bodove, već i prilika da još jednom dokažu kako pripadaju samom vrhu svjetskog nogometa i da pobjeda iz 2002. nije bila slučajnost.

Skupina I: Norveški povratak protiv ponosnog Iraka - utorak na srijedu 00:00

U drugoj utakmici skupine, na stadionu Gillette u Foxboroughu, domu NFL momčadi New England Patriots, sastaju se Norveška i Irak. Norvežani se vraćaju na svjetsku scenu nakon dugog čekanja. Njihov posljednji nastup bio je davne 1998. godine u Francuskoj, u vrijeme njihove zlatne generacije predvođene legendarnim izbornikom Egilom "Drillo" Olsenom, kada su bili rangirani kao druga reprezentacija svijeta. Današnja generacija, predvođena jednim od najboljih napadača planeta Erlingom Haalandom, ima potencijal ponoviti te uspjehe. Za Haalanda je ovo debitantski nastup na Svjetskom prvenstvu i cijeli nogometni svijet s nestrpljenjem očekuje vidjeti može li svoju nevjerojatnu golgetersku formu iz klupskog nogometa prenijeti i na reprezentativnu scenu. Norveška igra čvrsto, disciplinirano, a s Haalandom u napadu predstavlja prijetnju za svaku obranu. Skandinavski blok i hladna, proračunata igra plus Haalandova genijalnost kombinacija su, pogon norveške nogometne reprezentacije.

Foto: Huang Zongzhi/Xinhua News/Profimedia

Irak, s druge strane, ima samo jedan nastup na svjetskim prvenstvima, onaj iz 1986. godine u Meksiku. Za ovu bliskoistočnu zemlju, nogomet je puno više od igre; reprezentacija je simbol jedinstva i nade. "Lavovi Mezopotamije" poznati su po svojoj borbenosti i strasti koju unose u svaku utakmicu. Iako na papiru autsajderi u ovoj skupini, njihova nepredvidivost i golem motiv mogli bi im biti najjače oružje. Kvalificiravši se na najveći turnir, već su ostvarili ogroman uspjeh, a svaka utakmica, pogotovo protiv renomiranog europskog protivnika, bit će prilika za stvaranje nove nogometne povijesti za svoju zemlju.

Skupina J: Prvaci Argentinci kreću u obranu naslova - srijeda od 03:00

U Kansas Cityju, na legendarnom stadionu Arrowhead, aktualni svjetski prvaci, Argentina, započinju svoj put protiv Alžira. Argentina u Sjevernu Ameriku dolazi s ogromnim teretom očekivanja. Nakon što su u Kataru osvojili svoj treći naslov prvaka svijeta, predvođeni Lionelom Messijem u onome što se činilo kao njegov "posljednji ples", nacija ponovno sanja. Iako Messi sada ima 39 godina, njegova magija na terenu i dalje je neupitna, a ovo će mu biti rekordni šesti nastup na svjetskim prvenstvima. "La Albiceleste" više nisu samo Messi; izbornik Lionel Scaloni stvorio je kompaktnu, borbenu i nevjerojatno homogenu momčad u kojoj svatko zna svoju ulogu. Podrška navijača bit će, kao i uvijek, nevjerojatna, a tradicionalni "Banderazo", masovna okupljanja navijača uoči utakmica, očekuju se u svim gradovima gdje Argentina igra.

Njihov prvi protivnik je Alžir, jedna od najjačih afričkih reprezentacija. "Pustinjske lisice" imaju reputaciju izuzetno neugodnog protivnika, a u sjećanju je ostala njihova senzacionalna pobjeda protiv Zapadne Njemačke na Svjetskom prvenstvu 1982. godine. Svoj najveći uspjeh ostvarili su 2014. u Brazilu, kada su stigli do osmine finala i pružili herojski otpor kasnijim prvacima Nijemcima. Alžirci igraju tehnički dotjeran, ali i vrlo agresivan nogomet, a njihovi igrači, od kojih mnogi nastupaju u jakim europskim ligama, ne boje se velikih imena. Dvoboj protiv Argentine za njih je savršena prilika da pokažu svoju snagu i najave da u Sjevernu Ameriku nisu došli samo sudjelovati.

Skupina J: Sudar povijesti i budućnosti u Kaliforniji - srijeda od 06:00

Posljednja utakmica dana vodi nas u San Francisco Bay Area, na moderni Levi's Stadium, gdje će snage odmjeriti Austrija i Jordan. Za Austriju, ovaj turnir označava kraj dugog, 28-godišnjeg čekanja na povratak među svjetsku elitu. Nekadašnja nogometna sila, čiji je "Wunderteam" tridesetih godina prošlog stoljeća dominirao Europom i osvojio treće mjesto na svijetu 1954. godine, prošla je kroz dugo razdoblje stagnacije. Međutim, posljednjih godina austrijski nogomet doživljava renesansu, a plasman na Svjetsko prvenstvo kruna je rada nove, talentirane generacije. Povratak na veliku scenu za njih je od ogromnog nacionalnog značaja i sigurno će biti iznimno motivirani da ostave dobar dojam.

Njihov protivnik je Jordan, nacija koja ispisuje najljepše stranice svoje nogometne povijesti. "Al-Nashama" (Vitezovi) su apsolutni debitanti na Svjetskom prvenstvu, a svoj su povijesni plasman osigurali nakon fantastičnih kvalifikacija i sjajnog nastupa na Azijskom kupu 2023., gdje su stigli do finala. Za Jordan je ovo ispunjenje sna. Predvođeni strašću s tribina, gdje su njihovi navijači poznati kao "dvanaesti igrač", u svaku će utakmicu ući s ogromnim srcem i željom da pokažu svijetu da njihov dolazak na Mundijal nije slučajan. Dvoboj protiv iskusne europske momčadi bit će za njih ultimativni test, ali i prilika da na najljepši mogući način predstave svoju zemlju.

Šesti dan prvenstva tako nudi sve ono što nogomet čini najpopularnijim sportom na svijetu: borbu Davida i Golijata, ispreplitanje povijesti i sadašnjosti, te snove cijelih nacija koji se ostvaruju na zelenom travnjaku. Od New Jerseyja do Kalifornije, svijet će gledati kako se odigrava nova stranica nogometne povijesti.