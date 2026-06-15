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Kakav jutarnji ogled: Najnepoželjnija reprezentacija protiv najslabije rangirane

Kakav jutarnji ogled: Najnepoželjnija reprezentacija protiv najslabije rangirane
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Foto: Etienne Laurent/AFP/Profimedia

Tijek utakmice pratite na portalu Net.hr

15.6.2026.
23:57
Sportski.net
Etienne Laurent/AFP/Profimedia
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1. kolo Skupine G
16.06.2026.
03:00
0
Iran
 
:
0
Novi Zeland
 

Mogući sastavi:

Iran: Beiravand - Hajsafi, Khalizadeh, Kanaani, Hardani, Rezaeian - Mohebi, Ezatolahi, Torabi - Taremi, Alipourghara

Novi Zeland: Crocombe - Cacace, Boxall, Surman, Payne - Stamenić, Bell - Singh, Randall, Just - Wood

Uživo

- Utakmica počinje u tri sata po hrvatskom vremenu. Igra se u Los Angelesu, točnije Inglewoodu, a sudi Meksikanac Cesar Ramos Palazuelos.

Najava

Program petog dana Svjetskog prvenstva 2026. zatvaraju Iran i Novi Zeland u drugom okršaju skupine G. Skupinu su otvorili Belgija i Egipat te su odigrali 1-1.

Rezultat te utakmice nameće nam zaključak da će momčad koja slavi u ovom susretu, ako ijedna slavi, preuzeti vrh skupine nakon prvog kola. Već je sve rečeno o iranskim problemima na ovom SP-u. Oni sve tri utakmice igraju u SAD-u, ali kamp im se nalazi u Meksiku jer im SAD ne može garantirati sigurnost te putuju u Los Angeles autobusom iz Tijuane

Novi Zeland je njihov prvi suparnik, a to je i najslabije rangirana reprezentacija ovoga turnira po FIFA-inoj ljestvici. All Whitesi se nalaze na 85. mjestu. Oni su se vrlo lako kvalificirali jer u Oceaniji nemaju dostojne protivnike pa im pravi test slijedi tek na prvenstvu počevši s ovom utakmicom protiv Irana. 

Iranska Nogometna ReprezentacijaNovi ZelandSvjetsko Prvenstvo 2026.Uživo
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