FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAO DA SU NARKOKARTEL /

Urugvajski nogometaši u nevjerici: Pogledajte što ih je dočekalo po dolasku u SAD

Urugvajski nogometaši u nevjerici: Pogledajte što ih je dočekalo po dolasku u SAD
×
Foto: Molly Darlington/Getty images/Profimedia

Urugvajci nisu imali prijateljski doček niti prilikom konačnog dolaska u SAD

15.6.2026.
23:35
Sportski.net
Molly Darlington/Getty images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Urugvajska nogometna reprezentacija otvorit će svoje Svjetsko prvenstvo protiv Saudijske Arabije u ponoć s ponedjeljka na utorak po hrvatskom vremenu u Miamiju.

Uoči te utakmice, Urugvajci su imali brojne logističke izazova. Naime, zbog komplikacija s letom, “Los Charrúas” su u SAD stigli tek oko 24 sata prije početka susreta. Urugvajski mediji navode da je problem nastao jer zrakoplov koji je prvotno bio rezerviran za reprezentaciju nije imao potrebnu dozvolu za ulazak u SAD. Zbog toga je morao biti angažiran drugi avion. 

Urugvajci nisu imali prijateljski doček niti prilikom konačnog dolaska u SAD. Društvenim mrežama kruži snimka pregleda urugvajskog autobusa, odnosno kofera i torbi igrača. Angažirani su policajci i psi namijenjeni pronalaskom droge, a urugvajski reprezentativci sve su pratili s nevjericom na licu. 

 

 

Vidjet ćemo hoće li to sve utjecati na momčad Marcela Bielse koja igra vrlo važnu utakmicu u prvom kolu protiv Saudijaca u skupini u kojoj je Španjolska kao favorit odigrala tek 0-0 sa Zelenortskim Otocima.

Urugvajska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.SadSaudijska Arabija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike