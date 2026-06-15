Nakon velikog iznenađenja u skupini, Urugvaj i S. Arabija love prvo mjesto, stigli sastavi

1. kolo Skupine H 0 Saudijska Arabija : 0 Urugvaj

Sastavi:

S. Arabija: Al-Owais - Al-Harbi, Al-Amri, Altambakti, Abdulhamid - Al-Dawsari, Al-Khaibari, Kanno, Al-Shamat - Al-Buraikan, Juwayr

Urugvaj: Muslera- Vina, Olivera, Caceres, Varela - Araujo, Bentancur, Ugarte, Valverde - Vinas, Nunez

Uživo

- Utakmica počinje točno u ponoć. Igra se u Miamiju, a sudi ju Talijan Maurizio Mariani.

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1. utakmica skupine H donijela je najveće iznenađenje prvenstva. Španjolska i Zelenortski Otoci odigrali su 0-0, a druga utakmica nosi zanimljiv ogled Saudijske Arabije i Urugvaja.

Urugvaj Marcela Bielse ulazi u ovaj susret kao favorit. Južnoamerička momčad cilja velike stvari na ovom prvenstvu s igračima poput Fede Valverdea, Darwina Nuneza, Ugartea, Bentancura i tako dalje. Uoči ove utakmice imali su problema s prijevozom avionom iz svoje baze u Meksiku pa su stigli u SAD samo 24 sata prije utakmice.

U prvom kolu čeka ih Saudijska Arabija koja je na prošlom prvenstvu u prvom kolu šokirala buduće prvake Argentinu. Sada opet otvaraju SP protiv momčadi iz Južne Amerike sa zastavom bijelo-plave boje. Saudijce vodi grčki izbornik Georgios Donis koji je ovaj posao dobio prije samo dva mjeseca kada je otkaz dobio Herve Renard.