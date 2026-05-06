Ovo su nadimci svih reprezentacija Svjetskog prvenstva: Neki su dosadni, a neki će vas nasmijati

Do Svjetskog prvenstva dijeli nas jedva 50-ak dana. Dok svi jedva čekamo da se bubamara zakotrlja sjevernoameričkim travnjacima, vrijeme si kratimo raznim mundijalskim pričama, a sada donosimo nadimke reprezentacija.

U galeriji saznajete nadimke svih 48 reprezentacija te njihovo porijeklo. Neki su obični, neki su po zastavama, neki su kreativni, neki su po jezicima, neki po životinjama, neki po geografskim pojmovima. Do prve utakmice Svjetskog prvenstva morate ih sve znati na pamet. Jedva čekamo okršaj Crnih zvijezdi protiv Los Canalerosa.