Kao da je došao na feštu: Dabro nasmijan od uha do uha, a ide na sud

Ni pola sata nakon što je ušao na Općinski sud u Osijeku, bivši ministar poljoprivrede i saborski zastupnik Domovinskog pokreta (DP) Josip Dabro napustio je sudnicu, javlja reporter RTL-a Danas Bojan Uranjek.

"Josip Dabro i odvjetnik su izašli sa suda. Okupljenim novinarima nisu davali izjave, njegov odvjetnik Matak kratko je poručio: 'Ne smijemo'. Na sudu u Osijeku kažu kako neće ni oni davati izjave zbog zaštite prava maloljetnika", doznaje reporter.

Podsjetimo, tužiteljstvo Dabru tereti za povredu prava djeteta te nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Kada se te dvije kazne objedine, jedinstvena kazna Dabri bila bi jedna godina zatvora, ali uvjetno na tri godine, što znači da ne bi morao ići u zatvor ako u tri godine od pravomoćnosti presude ne počini ista ili slična kaznena djela. Dabro se za sada nije odlučio na prihvaćanje ove kazne.

Dabro je nešto prije 9 sati u srijedu stigao na sud s odvjetnikom Šimom Matakom. Prošao je kraj okupljenih predstavnika medija i kratko poručio: "Polako, vidjet ćemo...".

Optužnica protiv Dabre

Podsjetimo, Josip Dabro je uhićen 26. veljače prošle godine, a dan kasnije sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoka. Iz pritvora je pušten 3. ožujka nakon što su ispitani svi svjedoci.

Osječko Općinsko državno odvjetništvo Dabru tereti da je od 2020. do 2024. djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti.

Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu.

S obzirom da je tijekom istrage predmet imao oznaku tajnosti, zbog sumnji u povredu prava djeteta, suđenje je zatvoreno za javnost.

Dabro je 23. travnja priopćio da je podnio neopozivu ostavku na mjesto glavnoga tajnika DP-a te da je o svojoj odluci i razlozima informirao predsjednika stranke Ivana Penavu.