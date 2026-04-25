Milanović dobacio Dabri: 'Gdje si, ustašo!' Stigao mu odgovor, sve snimile naše kamere!

Neočekivani susret dogodio se u subotu u Starim Mikanovcima – ondje je predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao na svečanoj sjednici povodom Dana Općine.

Na sjednici je bio i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, koji od prije nekoliko dana više nije glavni tajnik stranke. Dabro i Milanović susreli su se nakon službenog dijela, a Dabro je potvrdio da ga je predsjednik u šali pozdravio – citiram – "Gdje si, ustašo".

Dabro mu je brzo odgovorio, nadovezujući se na predsjednikov govor u kojem je sebe Milanović nazvao "zakopčanim domobranom", kada je riječ o hrvatskoj vanjskoj politici i odnosu prema Rusiji te ratu u Ukrajini.