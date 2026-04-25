FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISKRE U MIKANOVCIMA /

Milanović dobacio Dabri: 'Gdje si, ustašo!' Stigao mu odgovor, sve snimile naše kamere!

Susret predsjednika i zastupnika Domovinskog pokreta obilježilo dobacivanje

25.4.2026.
19:39
RTL Danas
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

Neočekivani susret dogodio se u subotu u Starim Mikanovcima – ondje je predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao na svečanoj sjednici povodom Dana Općine.

Na sjednici je bio i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, koji od prije nekoliko dana više nije glavni tajnik stranke. Dabro i Milanović susreli su se nakon službenog dijela, a Dabro je potvrdio da ga je predsjednik u šali pozdravio – citiram – "Gdje si, ustašo".

Dabro mu je brzo odgovorio, nadovezujući se na predsjednikov govor u kojem je sebe Milanović nazvao "zakopčanim domobranom", kada je riječ o hrvatskoj vanjskoj politici i odnosu prema Rusiji te ratu u Ukrajini.

Zoran Milanović Josip Dabro
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
