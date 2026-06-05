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Ovih 25 nezabroavnih trenutaka obilježilo je prvu sezonu 'Divljih pčela'

Ovih 25 nezabroavnih trenutaka obilježilo je prvu sezonu 'Divljih pčela'
Foto: RTL Promo
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Od prvog prikazivanja na RTL-u, "Divlje pčele" postupno su postale jedna od serija o kojoj se najviše govori. Priče obitelji Runje i Vukas donijele su niz emotivnih trenutaka, neočekivanih obrata i tajni koje su godinama čekale da budu otkrivene.

Kako se približava završnica prve sezone, gledatelji s nestrpljenjem očekuju odgovore na pitanja koja su ih pratila mjesecima. I dok su neke misterije razriješene, pojedine niti radnje ostale su otvorene, ostavljajući mogućnost za nastavak priče.

5.6.2026.
10:54
Hot.hr
RTL Promo
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