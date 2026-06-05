Kreće vikend koji obećava ludnicu: Pratimo prve treninge u Monaku

Prvi vikend u lipnju rezerviran je za najprestižniji događaj u kalendaru Formule 1, Veliku nagradu Monaka.

Monako je jedan od vikenda koji je crveno podcrtan u kalendaru svakog F1 fana. Posebna je to utrka zbog posebne staze usred grada i zbog posebne kulise te velikog broja poznatih koji dolazi na utrku.

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10:40 - Prvi slobodni trening u Monte Carlu počinje u 13:30. Možete ga gledati na RTL 2 i platformi Voyo.

Najava

Akcija na ulicama Monte Carla za VN Monaka 2026. počinje u petak, 5. lipnja. Prvi slobodni trening na rasporedu je od 13:30, a drugi od 17:00 sati, oba uz prijenos na kanalu RTL2 i platformi Voyo. Subota, 6. lipnja, donosi završne pripreme i ključni dio vikenda. Treći slobodni trening vozi se od 12:30, a nakon njega slijede najiščekivanije kvalifikacije sezone s početkom u 16:00, također uz prijenos na RTL2 i Voyo. Vrhunac vikenda je nedjelja, 7. lipnja. Program započinje uvodnom studijskom emisijom "Formula na RTL-u" u 14:00 sati na glavnom kanalu RTL-a. Točno u 15:00 sati kreće prijenos utrke za Veliku nagradu Monaka, dostupan na istom kanalu te na Voyo platformi.