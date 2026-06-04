Stručnjak komentira: 'Znam zašto ljudi to govore o Ferrariju'

U nedjelju nas očekuje spektakl - Velika nagrada Monaka. Bit će to velika prilika za Ferrari da napokon sjedne na vrh postolja, barem tako smatraju mnogi.

A velike šanse Scuderiji daje i naš današnji sugovornik Anđelko Kecman koji nam je prokomentirao šanse Ferrarija, ali i što očekuje od utrke općenito.

"Iskreno ne znam što očekivati od Monaka. Prva je pomisao da su kvalifikacije glavna priča zbog specifičnosti ove staze. Ima tu dosta stvari koje će utjecati na samu utrku. Pretpostavljam da će standardno biti puno manje pretjecanja nego u ostalim utrkama, no opet, ova je sezona ipak malo drukčija od ostalih. Pokazala je da se uz ove promjene mogu bolidi puno bolje i bliže pratiti i tu se može otvoriti prostora čak i u Monaku. No, ako ne bude neočekivanih situacija poput sudara, mislim da ćemo ipak gledati karavanu", započeo je Kecman koji je prokomentirao i silne promjene koje je FIA napravila prije nego što je ipak "opozvala" dio njih.

"Čim je FIA već prije polovice sezone povukla korake koji 'ublažuju učinke promjena', onda je jasno kako su priznali pogrešku. No, tu je i ta druga dimenzija. To su političke igre, ovise i o tome kako je tko složio pakete... Ja sam zadovoljan. Ono što se moglo primijetiti je da svaka promjena uvede hektične situacije gdje ima 'milijardu' pretjecanja, velike razlike između vozača i slično. No, VN Kanade nam je pokazala da se inženjeri u Formuli 1 veoma brzo i bez ikakvih problema prilagode na te novonastale situacije, što i ne treba čuditi jer su to ljudi koji su u samom vrhu onog što rade."

Upravo u Kanadi je Ferrari pokazao kako može parirati Mercedesu, pa su mnogi ljubitelji Formule počeli prognozirati pobjedu "Crvenih" u Monaku.

Foto: Mark Urquhart/Hasan Brati/Sipa Press/Profimedia

Znam zašto ljudi to misle

"Znam zašto ljudi misle da će Ferrari pobijediti. Naime, postoji jedna statistika po kojoj se vidi kako je Ferrari čak i brži od Mercedesa u nekim sporijim zavojima. Njih je Monako krcat. Dakle, ono što je problem Scuderiji su ravnice, ondje gube, ali zavoji kakvi su u Monaku leže Ferrariju", govori Kecman koji ističe i jedan detalj koji bi također mogao doprinijeti Ferrariju u utrci.

"Također treba naglasiti da je Charles Leclerc baš iz Monaka. Nije da mi je on najdraži vozač, ali bilo bi doista 'fora' kada bi kod kuće, na stazi koju poznaje i pred domaćom publikom odnio pobjedu", kaže naš sugovornik kojeg smo za kraj pitali da prognozira rezultat utrke.

"Kao što rekoh, teško je predvidjeti. U jednu ruku postoje te specifičnosti Monaka koje idu u korist Ferrariju, no opet ne bih otpisao ni Mercedes. Mislim da ćemo biti puno pametniji nakon subote i kvalifikacija jer bi upravo one mogle odrediti tko će osvojiti ovu utrku. Zbog težeg pretjecanja pole position ovdje znači čak i više nego drugdje, no opet, ako ga osvoji Kimi Antonelli ne znam koliki će to utjecaj imati budući da je pokazao da mu to ne znači previše", rekao je Kecman prije nego što je zaključio:

"Ako se Ferrari ugura kroz kvalifikacije na prva dva mjesta, stvarno bih rekao da ima velike šanse za pobjedu".