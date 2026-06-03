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FORMULA 1 /

Ikona produžila ugovor: 'Nastavit ću davati sve od sebe da Ferrari vratim tamo gdje pripada'

Ikona produžila ugovor: 'Nastavit ću davati sve od sebe da Ferrari vratim tamo gdje pripada'
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Foto: Robbie Hoad/Every Second Media/Shutterstock Editorial/Profimedia

Leclerc je trenutno treći u prvenstvu vozača za 2026. godinu, iza vodećih Kimija Antonellija i Georgea Russella u Mercedesu

3.6.2026.
10:25
Hina
Robbie Hoad/Every Second Media/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Vozač Charles Leclerc obvezao se na višegodišnje produženje ugovora s Ferrarijem, potvrdila je momčad Formule 1 u srijedu uoči Velike nagrade Monaka.

Dvadesetosmogodišnji Leclerc koji je iz Monaca vozi za momčad iz Maranella u F1 od 2019. godine i pobijedio je u osam utrka.

"Nastavit ću davati sve od sebe da ovu momčad vratim tamo gdje pripada, na sam vrh, za sve u Maranellu, a iznad svega za tifose, čija je strast otkucaj srca ovog tima", rekao je Leclerc u izjavi koju je objavio Ferrari.

Leclerc je trenutno treći u prvenstvu vozača za 2026. godinu, iza vodećih Kimija Antonellija i Georgea Russella u Mercedesu.

Već je drugi Ferrarijev vozač F1 s najviše nastupa i drugi je po broju 'pole positiona', iza Michaela Schumachera.

Ferrari nije precizirao trajanje njegovog novog ugovora, rekavši samo da će nastaviti s njim u "narednim sezonama" u prvenstvu.

"Charles je već dugi niz godina dio Ferrarijeve obitelji i ova obnova nam se čini vrlo prirodnom", rekao je šef tima Fred Vasseur."Tijekom ovih sezona vidjeli smo kako raste, da postane ne samo jedan od najjačih vozača u Formuli 1, već i osoba koja je potpuno jedno s timom i svime što Ferrari predstavlja. Znamo koliko mu ovaj projekt znači i sretni smo što nastavljamo raditi na našim zajedničkim ciljevima."

Charles LeclercFerrariF1 VijestiA1 Hrvatska
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