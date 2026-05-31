Ferrari odradio fenomenalnu utrku i podsjetio na bolje dane: Evo kako to komentira šef

Dugo ljubitelji Formule 1 čekaju povratak zlatnih dana Ferrarija, a ove je sezone ekipa iz Maranella na trenutke pokazala kako bi možda čekanju uskoro mogao doći kraj.

Na Velikoj nagradi Kanade u Montrealu Ferrari je konačno imao vikend koji je ulio dozu optimizma uoči nastavka sezone. Dok su suparnici donosili nova unapređenja i pokušavali napraviti iskorak, momčad Lewisa Hamiltona uspjela je ostvariti rezultat koji je, prema riječima njezina prvog čovjeka, bio bolji od očekivanog.

Zbog toga je nakon Velike nagrade Kanade iz Ferrarija stigla poruka koja bi mogla privući pozornost svih konkurenata u borbi za vrh poretka.

"Imao je dobre kvalifikacije i dobre utrke i ranije, ali mislim da mu je ovo bio prvi kompletan vikend, od prvog kruga na treningu pa sve do utrke. Propustio je prvi pokušaj u Q3 dijelu kvalifikacija, što znači da je možda mogao i do boljeg rezultata, ali osim toga imao je odličan vikend i bio je vrlo samouvjeren", rekao je Vasseur o Lewisu Hamiltonu.

Prema riječima šefa Ferrarija, upravo je samopouzdanje igralo ključnu ulogu u zahtjevnim uvjetima koji su vladali u Montrealu.

"U ovakvim ekstremnim uvjetima, kada svi imaju problema zagrijati gume i unijeti energiju u njih, mnogo znači kada imate samopouzdanje. Upravo je to napravilo razliku u odnosu na Charlesa".

Kada je riječ o Charlesu Leclercu, Vasseur smatra da je Monegažanin u Kanadu stigao s određenim psihološkim teretom.

"Charles ima dovoljno iskustva da sam analizira situaciju. Došao je sa sumnjama i određenim strahovima jer u Montrealu nije uvijek bio na svom najboljem nivou. To mu je ostalo u glavi, a ovakvi ekstremni uvjeti dodatno pojačavaju taj osjećaj. Kada se osjećate dobro, možete napadati i brzo podići temperaturu guma. Ali kada ste defenzivni, gubite sve i situacija postaje vrlo komplicirana. Charles je na neki način upao u taj začarani krug", objasnio je Vasseur, koji je ipak uvjeren da će Leclerc vrlo brzo ostaviti ovaj vikend iza sebe.

"Za deset dana smo u Monaku i tada se vjerojatno više neće ni sjećati da je Kanada postojala", poručio je kroz osmijeh šef Ferrarija.

Posebno zanimljiv dio njegova obraćanja odnosio se na nova poboljšanja koja Ferrari priprema uoči Velike nagrade Španjolske.

"Došli smo u Kanadu dok su naši izravni rivali, McLaren i Mercedes, donosili nadogradnje, a mi smo preskočili ovaj vikend kako bismo pripremili paket za Španjolsku. Zbog toga smo očekivali da ćemo biti mnogo dalje iza njih. Zato je ovo dodatno ohrabrujuće", rekao je Vasseur.

Dodao je da momčad sada očito bolje kontrolira određene karakteristike bolida.

"Ne znam jesu li u pitanju rubnici ili nešto hladniji uvjeti, ali imali smo bolji vikend nego što smo očekivali", zaključio je prvi čovjek Ferrarija.