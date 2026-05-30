FIA uoči Monaka povukla potez kakav nećemo vidjeti nigdje drugdje ove sezone

Formula 1 potvrdila je važnu promjenu uoči Velike nagrade Monaka. Zbog sigurnosnih razloga FIA je odlučila da se na slavnoj uličnoj stazi ove godine neće koristiti aktivna aerodinamika, jedno od ključnih tehničkih rješenja uvedenih za novu generaciju bolida.

Procijenjeno je kako bi korištenje sustava moglo dovesti do previsokih brzina pri izlasku iz tunela, na dijelu staze gdje su zone izlijetanja iznimno ograničene. Upravo zato FIA je odlučila igrati na sigurno te će se utrka voziti s fiksnim aerodinamičkim elementima, bez takozvanog "straight moda". Time će Monaco postati jedinstven slučaj u ovogodišnjem kalendaru jer vozači neće imati na raspolaganju ni DRS, koji se koristio prethodnih sezona.

Ovakva odluka mogla bi značajno utjecati na odnos snaga među momčadima. Staza u Monte Carlu tradicionalno manje nagrađuje sirovu snagu motora, a puno više mehanički grip, aerodinamiku i sposobnost bolida u sporim zavojima.

Upravo zbog toga Ferrari u Monaco stiže s velikim očekivanjima. Iako SF-26 zaostaje za konkurencijom na stazama koje traže maksimalnu snagu pogonske jedinice, mnogi ga smatraju jednim od najboljih bolida kada su u pitanju spori i srednje brzi zavoji. Karakteristike legendarne gradske staze stoga bi mogle ići u prilog talijanskoj momčadi.

S druge strane, Mercedes ostaje među glavnim favoritima za pobjedu, dok ni McLaren ne treba otpisivati. Momčad iz Wokinga raspolaže najkraćim međuosovinskim razmakom na gridu, što bi moglo biti velika prednost na uskim ulicama Kneževine.

Kao i svake godine, ključ uspjeha u Monaku gotovo sigurno će biti kvalifikacije. Pretjecanja su na ovoj stazi iznimno rijetka, pa se borba za najbolju startnu poziciju često pokaže presudnom u utrci za pobjedu.