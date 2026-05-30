FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
druga pravila /

FIA uoči Monaka povukla potez kakav nećemo vidjeti nigdje drugdje ove sezone

FIA uoči Monaka povukla potez kakav nećemo vidjeti nigdje drugdje ove sezone
×
Foto: SOPA Images/Sipa Press/Profimedia

Ovakva odluka mogla bi značajno utjecati na odnos snaga među momčadima

30.5.2026.
20:01
Sportski.net
SOPA Images/Sipa Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Formula 1 potvrdila je važnu promjenu uoči Velike nagrade Monaka. Zbog sigurnosnih razloga FIA je odlučila da se na slavnoj uličnoj stazi ove godine neće koristiti aktivna aerodinamika, jedno od ključnih tehničkih rješenja uvedenih za novu generaciju bolida.

Procijenjeno je kako bi korištenje sustava moglo dovesti do previsokih brzina pri izlasku iz tunela, na dijelu staze gdje su zone izlijetanja iznimno ograničene. Upravo zato FIA je odlučila igrati na sigurno te će se utrka voziti s fiksnim aerodinamičkim elementima, bez takozvanog "straight moda". Time će Monaco postati jedinstven slučaj u ovogodišnjem kalendaru jer vozači neće imati na raspolaganju ni DRS, koji se koristio prethodnih sezona.

Ovakva odluka mogla bi značajno utjecati na odnos snaga među momčadima. Staza u Monte Carlu tradicionalno manje nagrađuje sirovu snagu motora, a puno više mehanički grip, aerodinamiku i sposobnost bolida u sporim zavojima.

Upravo zbog toga Ferrari u Monaco stiže s velikim očekivanjima. Iako SF-26 zaostaje za konkurencijom na stazama koje traže maksimalnu snagu pogonske jedinice, mnogi ga smatraju jednim od najboljih bolida kada su u pitanju spori i srednje brzi zavoji. Karakteristike legendarne gradske staze stoga bi mogle ići u prilog talijanskoj momčadi.

S druge strane, Mercedes ostaje među glavnim favoritima za pobjedu, dok ni McLaren ne treba otpisivati. Momčad iz Wokinga raspolaže najkraćim međuosovinskim razmakom na gridu, što bi moglo biti velika prednost na uskim ulicama Kneževine.

Kao i svake godine, ključ uspjeha u Monaku gotovo sigurno će biti kvalifikacije. Pretjecanja su na ovoj stazi iznimno rijetka, pa se borba za najbolju startnu poziciju često pokaže presudnom u utrci za pobjedu.

F1 VijestiA1 HrvatskaA1 Hrvatska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike