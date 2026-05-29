Čovjek koji je spasio Schumachera nakon 12 godina otkrio što se događalo na planini

Prošlo je više od dvanaest godina od tragične nesreće na skijanju koja je zauvijek promijenila život Michaela Schumachera. U moru tajni koje obavijaju njegovo stanje, sada se pojavio ključni svjedok. Yannick Dainese, pilot helikoptera koji ga je spasio s planine, po prvi je put progovorio za L'Équipe.

'Mislio sam da se šali'

Yannick Dainese je 29. prosinca 2013. bio na dužnosti u tvrtki SAF Hélicoptères, specijaliziranoj za gorsko spašavanje. Kada je stigao poziv iz skijališta Méribel, nije ni slutio da će sudjelovati u jednoj od najpoznatijih spasilačkih akcija u modernoj povijesti.

"Spasilac je iskočio iz helikoptera s liječnikom i rekao mi: ‘Idemo po Schumachera!’. U početku sam mislio da se šali", prisjetio se Dainese. "Ali kada nam je zapovjednik naredio da uklonimo mikrofone i GoPro kamere te da zabranimo novinarima da nas prate, shvatio sam da je istina." Priznao je da je, iako nije bio obožavatelj Formule 1, osjećao ogroman pritisak. "Podsvjesno, pritisak je bio tu jer sam znao da ga obožavaju kao boga. No, za mene je on bio samo još jedna teško ozlijeđena osoba." Tijekom samog spašavanja, kako kaže, nije bilo puno razgovora jer se u takvim situacijama "svatko povuče u svoj mjehurić".

Prizor koji ga je šokirao

Nekoliko dana kasnije, Dainese se vratio u istu bolnicu, a prizor koji ga je dočekao ostavio ga je bez riječi. "Ono što sam vidio šokiralo me: bilo je toliko autobusa, crvenih zastava i ljudi posvuda da se bolnički krug pretvorio u stazu Formule 1. Bilo je nevjerojatno", ispričao je. Objasnio je i zašto je tako dugo šutio: "Nisam htio razgovarati s medijima da izbjegnem probleme. Osim toga, nemam iste odvjetnike kao obitelj Schumacher!", rekao je Dainese, koji danas radi kao pilot za francusku Civilnu zaštitu.

Što se danas zna o Schumacherovom stanju?

Informacije o zdravstvenom stanju Michaela Schumachera i dalje su iznimno rijetke, a obitelj ih strogo čuva. Prema posljednjim izvješćima koja su se pojavila u siječnju, a koja prenosi britanski Daily Mail, sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 više nije vezan za krevet. Navodno može sjediti u invalidskim kolicima. O njemu se dvadeset i četiri sata dnevno brine supruga Corinna, zajedno s timom medicinskih stručnjaka, na njihovim imanjima u Švicarskoj i na Mallorci. Izvori bliski obitelji tvrde da "razumije neke stvari koje se događaju oko njega, ali vjerojatno ne sve". Komunikacija je navodno minimalna, a u javnosti se nije pojavio od nesreće.