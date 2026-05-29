Ova četiri horoskopska znaka su najbolja djeca: S njima je roditeljstvo mačji kašalj

Početkom lipnja u mnogim se zemljama obilježava Međunarodni dan djeteta, dan posvećen promicanju prava i dobrobiti najmlađih. Ipak, svatko tko je roditelj zna da je odgoj djeteta jedan od najzahtjevnijih poslova na svijetu, ispunjen neprospavanim noćima, neprestanim brigama i beskrajnim preispitivanjem.

Svako je dijete jedinstveno, no astrolozi tvrde da nam zvijezde mogu ponuditi svojevrsni "šalabahter" za razumijevanje njihovih malenih osobnosti.

Iako se astrologija ne smije shvaćati kao strogo pravilo, može poslužiti kao zabavan vodič koji pomaže roditeljima da se bolje povežu sa svojim djetetom i razumiju što ga pokreće.

Dok neki mališani testiraju granice strpljenja od najranije dobi, astrolozi ističu četiri horoskopska znaka čiji su pripadnici kao bebe i djeca navodno najlakši za odgoj.

Vaga: Šarmantni mirotvorac koji rijetko plače

Djeca rođena u znaku vage poznata su po svojoj uravnoteženoj i skladnoj prirodi. Starr tvrdi da se bebe Vage puno smiješe i da imaju sposobnost vidjeti najbolje u svemu, čak i ako su se probudile mrzovoljne.

Njihova najveća prednost, koja donosi olakšanje svakom roditelju, jest to što ne osjećaju potrebu plakati za svaku sitnicu. Prema njezinim riječima, vaga će zaplakati gotovo isključivo onda kada je gladna.

Ova djeca su rođeni diplomati koji teže harmoniji i pravednosti. Izbjegavaju sukobe i često preuzimaju ulogu mirotvorca među vršnjacima. Njihov urođeni šarm čini ih omiljenima u društvu, a duboko cijene ljepotu i umjetnost.

Negativnost je za malu vagu toksična, stoga najbolje funkcioniraju u mirnom kućanstvu ispunjenom glazbom i smijehom. Kako bi se potaknuo njihov razvoj, roditeljima se savjetuje da ih uključuju u zajedničke kreativne aktivnosti poput crtanja ili timskih igara koje razvijaju njihov osjećaj za ravnotežu i suradnju.

Zbog želje da svima ugode, ponekad mogu biti neodlučni, pa je važno poticati ih da razvijaju samopouzdanje i uče donositi vlastite odluke.

Strijelac: Dobroćudni istraživač malih zahtjeva

Iako će se njihov filozofski genij razviti tek kasnije u životu, mali strijelci su od rođenja relativno razumni i dobro odgojeni. Kako objašnjava astrologinja Starr, "oni nemaju puno zahtjeva, stvarno su dobri".

Uglavnom su nezahtjevni i vješti u upravljanju svojim emocijama, što roditeljima znatno olakšava prve mjesece. Djeca strijelci poznata su kao mali istraživači i lutalice koji žele otkriti svaki kutak svijeta. Njihova znatiželja i optimizam su nepresušni, a najbolje uče kroz igru i slobodu.

Posjeduju topao i sunčan karakter, uvijek su nasmijani i spremni za akciju. Njihova brutalna iskrenost može ponekad biti izazov - to su djeca koja će bez ustručavanja reći gostima da im se ne sviđa njihov poklon.

Zbog neizmjerne energije i optimizma ponekad mogu biti neoprezni, uvjereni da će se sve uvijek završiti dobro. Roditelji bi trebali kanalizirati njihovu energiju kroz aktivnosti na otvorenom, poput izleta u prirodu, kampiranja u dvorištu ili sportskih aktivnosti koje zadovoljavaju njihovu potrebu za avanturom.

Vodenjak: Znatiželjni inovator kojeg je lako zabaviti

Bebe rođene u znaku vodenjaka izrazito su znatiželjne. Upravo ta urođena radoznalost čini ih lakima za čuvanje. Sve dok su nečim zaokupljeni i dok im je um stimuliran, vodenjaci su mirni i zadovoljni.

Roditelji mogu lako odvratiti njihovu pažnju novom igračkom, zvukom ili prizorom, što plač i nemir čini rijetkom pojavom.

Djeca vodenjaci su neovisni, originalni i često ispred svog vremena. Oni su mali vizionari i humanitarci koji od rane dobi pokazuju brigu za druge i želju da svijet učine boljim mjestom.

Ne vole se grliti i maziti kao drugi znakovi, jer su previše zauzeti istraživanjem okoline, ali to ne znači da im nije potrebna bliskost.

Cijene svoju slobodu i osobni prostor, pa im treba dopustiti da se razvijaju vlastitim tempom. Njihov inovativni um najbolje se potiče kroz znanstvene eksperimente, "uradi sam" projekte ili sudjelovanje u dobrotvornim akcijama koje hrane njihovu humanitarnu prirodu.

Bik: Praktična beba koja voli rutinu i udobnost

Bikovi su praktični čak i u najranijoj dobi. Naravno, to ne znači da nikada neće zaplakati, ali njihova praktična priroda olakšava rješavanje problema. Roditelji malog bika brzo nauče da su hrana, san i suha pelena ključ sreće.

Kao zemljani znak, djeca bikovi su mirna, stabilna i čvrsto stoje na zemlji. Vole rutinu jer im pruža osjećaj sigurnosti koji im je prijeko potreban. Strpljivi su i pouzdani, ali i poznati po svojoj tvrdoglavosti.

Kada mali bik nešto naumi, teško ga je razuvjeriti. Umjesto konfrontacije, roditelji će više postići smirenim i nježnim pristupom. Ovi mališani su vrlo senzualni - uživaju u dodiru, mirisima i okusima.

Aktivnosti poput vrtlarstva, kuhanja ili igre s glinom idealne su za njih. Udobnost im je iznimno važna, stoga će uvijek cijeniti mekanu dekicu, topli zagrljaj i ukusan obrok.