FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ASTROLOŠKA KATASTROFA /

Što nas čeka ovog ljeta? Povratci bivših, eksplozija emocija i sudbonosne odluke tek su početak

Što nas čeka ovog ljeta? Povratci bivših, eksplozija emocija i sudbonosne odluke tek su početak
×
Foto: ChatGPT

Ovo ljeto donosi val emotivnih preokreta, neočekivanih susreta i velikih životnih promjena koje bi mnogima mogle zauvijek promijeniti smjer

27.5.2026.
17:18
Antonela Ištvan
ChatGPT
VOYO logo
VOYO logo

Ljeto na astrološko nebo donosi dramatičnu smjenu energija, obećavajući period ispunjen kraljevskim sjajem, dubokim emocionalnim uvidima i sudbinskim preokretima.

Dok će nas retrogradni Merkur povući u nostalgične vode prošlosti, ulazak Jupitera u znak Lava otvorit će vrata kreativnosti, optimizmu i prilikama koje se ne propuštaju.

Vrhunac sezone, snažna pomrčina Sunca, donijet će iznenadne promjene koje će mnogima zacrtati novi životni put. Pripremite se za ljeto koje neće biti samo sezona odmora, već i vrijeme velikih osobnih transformacija.

Početak ljeta u znaku emocija i sjećanja

Kraj lipnja označit će nagli zaokret prema unutra. Već 29. lipnja započinje period retrogradnog Merkura u osjetljivom vodenom znaku Raka, koji će trajati sve do 23. srpnja.

Ovaj tranzit, poznat po izazivanju zastoja u komunikaciji i tehnologiji, ovoga puta imat će izrazito osobnu notu. Budući da Rak vlada domom, obitelji i najdubljim osjećajima, fokus će biti na preispitivanju prošlosti.

Stare obiteljske teme mogle bi ponovno isplivati na površinu, a susreti s ljudima iz prošlosti, uključujući bivše partnere, postat će učestali. Iako ovo razdoblje može donijeti nesporazume, ono je zapravo kozmički poziv da usporimo i riješimo nezavršene poslove.

Umjesto forsiranja novih projekata, zvijezde savjetuju da se posvetimo introspekciji, dovršavanju započetih renovacija doma ili vođenju iskrenih razgovora koji su dugo odgađani.

To je idealno vrijeme da se oslobodimo emocionalnog tereta prije nego što zakoračimo u novu, ekspanzivniju fazu.

Što nas čeka ovog ljeta? Povratci bivših, eksplozija emocija i sudbonosne odluke tek su početak
Foto: ChatGPT

Kraljevski ulazak Jupitera u Lava

Samo dan nakon početka Merkurove retrogradnosti, 30. lipnja, dogodit će se najvažniji astrološki događaj ljeta: Jupiter, planet sreće, obilja i ekspanzije, ulazi u vatrenog i samouvjerenog Lava.

Ovaj tranzit, koji se događa jednom u dvanaest godina, donosi val optimizma, kreativne energije i samopouzdanja. Dok Merkur u Raku potiče povlačenje, Jupiter u Lavu nas gura na pozornicu, tražeći da pokažemo svoje talente i zasjamo u punom sjaju.

Ovaj period, koji će potrajati cijelu godinu, favorizira hrabrost, preuzimanje rizika i iskazivanje liderskih sposobnosti. Kreativnost će biti na vrhuncu, stoga je ovo idealno vrijeme za pokretanje umjetničkih projekata ili hobija.

Jupiter u Lavu također budi velikodušnost i želju za zabavom, pa nas očekuje društveno bogato ljeto. Na globalnoj razini, ovaj tranzit može označiti procvat industrije zabave i modu raskošnih proslava. Mnogi će osjetiti poriv da se izraze autentičnije i bez straha, što će donijeti prilike za slavu i priznanje.

Što nas čeka ovog ljeta? Povratci bivših, eksplozija emocija i sudbonosne odluke tek su početak
Foto: ChatGPT

Vrhunac ljeta i sudbonosna pomrčina

Kolovoz donosi vrhunac ljetne drame s totalnom pomrčinom Sunca u Lavu 12. kolovoza. Pomrčine su astrološki akceleratori koji donose iznenadne i neizbježne promjene, završetke starih i početke novih poglavlja.

Budući da se ova odvija u Lavu, u središtu će biti teme osobnog identiteta, kreativnosti, ljubavi i vodstva. Ova moćna pomrčina može donijeti neočekivane događaje koji će nas natjerati da preispitamo tko smo i što uistinu želimo.

Prema pisanju portala British Vogue, njezin utjecaj može se manifestirati kao velika prekretnica u karijeri, nova romantična veza koja mijenja život iz korijena ili odluka da se krene potpuno novim putem.

Astrolozi ovakve pomrčine često povezuju s metaforičkom "smrti kralja", što ukazuje na moguće promjene na pozicijama moći, ali i na osobnoj razini, gdje odbacujemo stare verzije sebe kako bismo napravili mjesta za novu, autentičniju osobu.

LjetoKaosAstrologijaPromjene
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike