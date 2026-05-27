Što nas čeka ovog ljeta? Povratci bivših, eksplozija emocija i sudbonosne odluke tek su početak

Ljeto na astrološko nebo donosi dramatičnu smjenu energija, obećavajući period ispunjen kraljevskim sjajem, dubokim emocionalnim uvidima i sudbinskim preokretima.

Dok će nas retrogradni Merkur povući u nostalgične vode prošlosti, ulazak Jupitera u znak Lava otvorit će vrata kreativnosti, optimizmu i prilikama koje se ne propuštaju.

Vrhunac sezone, snažna pomrčina Sunca, donijet će iznenadne promjene koje će mnogima zacrtati novi životni put. Pripremite se za ljeto koje neće biti samo sezona odmora, već i vrijeme velikih osobnih transformacija.

Početak ljeta u znaku emocija i sjećanja

Kraj lipnja označit će nagli zaokret prema unutra. Već 29. lipnja započinje period retrogradnog Merkura u osjetljivom vodenom znaku Raka, koji će trajati sve do 23. srpnja.

Ovaj tranzit, poznat po izazivanju zastoja u komunikaciji i tehnologiji, ovoga puta imat će izrazito osobnu notu. Budući da Rak vlada domom, obitelji i najdubljim osjećajima, fokus će biti na preispitivanju prošlosti.

Stare obiteljske teme mogle bi ponovno isplivati na površinu, a susreti s ljudima iz prošlosti, uključujući bivše partnere, postat će učestali. Iako ovo razdoblje može donijeti nesporazume, ono je zapravo kozmički poziv da usporimo i riješimo nezavršene poslove.

Umjesto forsiranja novih projekata, zvijezde savjetuju da se posvetimo introspekciji, dovršavanju započetih renovacija doma ili vođenju iskrenih razgovora koji su dugo odgađani.

To je idealno vrijeme da se oslobodimo emocionalnog tereta prije nego što zakoračimo u novu, ekspanzivniju fazu.

Foto: ChatGPT

Kraljevski ulazak Jupitera u Lava

Samo dan nakon početka Merkurove retrogradnosti, 30. lipnja, dogodit će se najvažniji astrološki događaj ljeta: Jupiter, planet sreće, obilja i ekspanzije, ulazi u vatrenog i samouvjerenog Lava.

Ovaj tranzit, koji se događa jednom u dvanaest godina, donosi val optimizma, kreativne energije i samopouzdanja. Dok Merkur u Raku potiče povlačenje, Jupiter u Lavu nas gura na pozornicu, tražeći da pokažemo svoje talente i zasjamo u punom sjaju.

Ovaj period, koji će potrajati cijelu godinu, favorizira hrabrost, preuzimanje rizika i iskazivanje liderskih sposobnosti. Kreativnost će biti na vrhuncu, stoga je ovo idealno vrijeme za pokretanje umjetničkih projekata ili hobija.

Jupiter u Lavu također budi velikodušnost i želju za zabavom, pa nas očekuje društveno bogato ljeto. Na globalnoj razini, ovaj tranzit može označiti procvat industrije zabave i modu raskošnih proslava. Mnogi će osjetiti poriv da se izraze autentičnije i bez straha, što će donijeti prilike za slavu i priznanje.

Foto: ChatGPT

Vrhunac ljeta i sudbonosna pomrčina

Kolovoz donosi vrhunac ljetne drame s totalnom pomrčinom Sunca u Lavu 12. kolovoza. Pomrčine su astrološki akceleratori koji donose iznenadne i neizbježne promjene, završetke starih i početke novih poglavlja.

Budući da se ova odvija u Lavu, u središtu će biti teme osobnog identiteta, kreativnosti, ljubavi i vodstva. Ova moćna pomrčina može donijeti neočekivane događaje koji će nas natjerati da preispitamo tko smo i što uistinu želimo.

Prema pisanju portala British Vogue, njezin utjecaj može se manifestirati kao velika prekretnica u karijeri, nova romantična veza koja mijenja život iz korijena ili odluka da se krene potpuno novim putem.

Astrolozi ovakve pomrčine često povezuju s metaforičkom "smrti kralja", što ukazuje na moguće promjene na pozicijama moći, ali i na osobnoj razini, gdje odbacujemo stare verzije sebe kako bismo napravili mjesta za novu, autentičniju osobu.