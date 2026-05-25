Lipanj donosi velike ljubavne preokrete: Jedni znakovi će izgovoriti 'da', a drugi zbogom

Lipanj donosi turbulentno i transformativno razdoblje na ljubavnom planu. S Merkurom koji kreće retrogradno i moćnim Jupiterom koji ulazi u vatrenog Lava, astrološke energije stvaraju vrtlog intenzivnih emocija, sudbinskih preokreta i odluka koje se više ne mogu odgađati.

Za mnoge će ovaj mjesec biti test iskrenosti i izdržljivosti veza. Dok će neki znakovi ploviti prema bračnoj luci potaknuti novim valom optimizma, drugi će se morati suočiti s bolnim istinama, skrivenim tajnama i neizbježnim završecima.

Zvijezde najavljuju da je vrijeme za skidanje maski, a lipanj će pokazati tko je spreman za sljedeću razinu ljubavi, a tko mora krenuti dalje sam.

Vrijeme za teške odluke: Znakovi pred bolnim rezovima

Za neke horoskopske znakove, energija lipnja donosi izazove koji će kulminirati prekidima veza koje već dugo stoje na staklenim nogama.

Planetarni utjecaji, posebno ulazak borbenog Marsa u komunikativne Blizance i retrogradni Merkur, pretvorit će riječi u oružje i iznijeti na vidjelo sve ono što se guralo pod tepih.

Ovan

Oni više neće moći šutjeti o onome što mu je na srcu. Njihova vatrena i impulzivna priroda sudarit će se s potrebom za konačnom istinom.

Veze koje su duže vrijeme nestabilne mogle bi doživjeti nagli kraj, jer ovnovi neće imati strpljenja za poluistine i nedefinirane odnose.

Kraj mjeseca donosi napetosti u domu i obitelji, a retrogradni Merkur može zakomplicirati financije i unijeti dodatni stres. Za ovnove, ovo je mjesec u kojem će radije izabrati bolan, ali iskren kraj, nego nastaviti živjeti u iluziji.

Škorpion

Prolazi kroz razdoblje dubokih emocionalnih i financijskih procesa. Lipanj ih potiče da se suoče s potisnutim problemima, ljubomorom i nepovjerenjem koji su dugo tinjali ispod površine.

Bit će osjetljiviji na skrivene motive i teško će ignorirati ako osjete da nešto nije u redu. Ovo je za njih vrijeme suočavanja s istinom i tamnijom stranom odnosa.

Iako će im intuicija biti iznimno jaka, morat će paziti da ne reagiraju isključivo iz straha ili starih povreda. Za mnoge škorpione, ovo će biti trenutak odluke o prekidu veze koja ih dugo iscrpljuje.

Blizanci

Osjetit će snažan poriv za oslobađanjem od svega što ih sputava, uključujući i ljubavne veze koje više ne ispunjavaju njihove intelektualne i emocionalne potrebe.

Kako je Sunce u njihovom znaku veći dio mjeseca, osjećat će se kao da se vraćaju sebi i imat će potrebu za novim osobnim početkom.

Zauzeti blizanci tražit će više slobode i prostora, što će zahtijevati iskrene razgovore. Ipak, astrološke prognoze upozoravaju na mogućnost traženja partnera izvan braka zbog dosade, što bi, ako se otkrije, moglo dovesti do neizbježnog kraja.

Rak

Ulazi u lipanj s manje romantiziranja, a više realnih odluka. Ako se nalaze u vezi koja dugo stagnira, više neće imati snage ni volje glumiti da je sve u redu samo kako bi održali privid mira.

Moguće je da će se suočiti s partnerovom ljubomorom, tvrdoglavošću ili potrebom za kontrolom, a ovaj put će puno jasnije i odlučnije postaviti granice.

S retrogradnim Merkurom u vlastitom znaku krajem mjeseca, mogući su neugodni razgovori i izjave zbog kojih bi kasnije mogli požaliti, no ti će trenuci biti ključni za raščišćavanje odnosa.

Sudbonosno 'da': Tko bi se mogao zaručiti?

S druge strane, za neke znakove lipanj i ljeto koje slijedi bit će izuzetno povoljni za velike ljubavne korake. Ulazak Venere, planeta ljubavi, u strastvenog Lava 13. lipnja, a potom i Jupitera, planeta sreće, u isti znak 30. lipnja, donosi grandioznu i radosnu energiju idealnu za zaruke i vjenčanja.

Bik

Bik se nalazi u razdoblju koje je iznimno povoljno za ljubavnu stabilizaciju. Njihova posvećenost i odanost u vezama konačno bi se mogle isplatiti. Venera, njihov vladajući planet, 13. lipnja ulazi u njihovu kuću doma i obitelji, čineći ih usmjerenima na stvaranje sigurnog i lijepog gnijezda.

Kada Jupiter krajem mjeseca uđe u Lava, aktivirat će njihovo polje obitelji, što može označiti početak zajedničkog života, proširenje obitelji ili sudbonosnu prosidbu.

Lav

Lavovima zvijezde donose spektakularan preokret. Nakon razdoblja introspekcije, ulazak Venere u njihov znak 13. lipnja podići će njihovu privlačnost i samopouzdanje na najvišu razinu.

Ipak, najveća astrološka vijest mjeseca, kako navode astrolozi, jest ulazak Jupitera u njihov znak 30. lipnja, gdje će ostati cijelu godinu. Ovo je početak novog poglavlja osobnog rasta i sreće.

Njihova strast bit će na vrhuncu, a veze će postati dinamičnije i ispunjenije no ikad, što stvara savršenu pozornicu za zaruke.

Vodenjak

Vodenjak ulazi u ključno razdoblje za partnerske odnose. Jupiter, planet sreće, krajem lipnja ulazi u njihovo polje partnerstva, donoseći iznimne prilike za produbljivanje veza.

Za one u vezi, mladi Mjesec 14. lipnja mogao bi biti "kozmički poticaj da ozvaniče vezu". Za slobodne, ovo je mjesec u kojem se otvaraju vrata za upoznavanje osobe koja bi mogla postati životni partner. Travanj i lipanj ističu se kao njihovi najaktivniji mjeseci za ljubav.

Skrivene istine i iskušenja: Suočavanje s razočaranjima

Lipanj neće svima donijeti jasnoću. Za neke znakove, ovo je vrijeme suočavanja s neugodnim istinama, skrivenim motivima i iskušenjima koja testiraju povjerenje.

Strijelac

Strijelac će u lipnju imati odnose u prvom planu, no teško će pristajati na poluistine. Njihova potreba za otvorenošću mogla bi na površinu izvući nejasne situacije i dovesti do otkrivanja skrivenih informacija.

Iako će strasti biti naglašene, retrogradni Merkur može dovesti do ozbiljnih nesporazuma. Ključno je da ne brkaju potrebu za slobodom s bijegom od ranjivosti i iskrenog razgovora.