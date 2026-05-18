Stižu povišice i nove prilike: Ova četiri znaka bi se mogli dobro obogatiti krajem svibnja

Svibanj nije samo još jedan mjesec u kalendaru; astrološki je to prijelomno razdoblje. Nakon mjeseci neizvjesnosti i zastoja, kozmička se energija napokon mijenja, donoseći val stabilnosti i dugoročnih prilika.

S planetima koji se prestrojavaju, otvaraju se vrata obilja, a za četiri horoskopska znaka ovaj prijelaz označava početak iznimno uspješnog financijskog razdoblja.

Kozmički vjetar u leđa za financije

Ključni događaj je sezona bika, znaka kojim vlada Venera i koji je sinonim za financije i materijalnu sigurnost. Prema stranici Space, snažna energija bika, s mladim Mjesecom u istom znaku 16. svibnja, stvorio je jedan od najpotentnijih prozora u godini za manifestiranje bogatstva.

Astrolozi objašnjavaju da Sunce i Merkur u Biku usporavaju kaotičnu energiju, zamjenjujući je utemeljenim odlukama. Istovremeno, Uran, planet revolucije, ulazi u Blizance, potičući inovativne ideje za zaradu i donoseći munjevite uvide.

Ova kombinacija stabilnosti i inovacije stvara savršene uvjete za financijski uspjeh.

Foto: Pixabay

Bik: Univerzum napokon nagrađuje vaše strpljenje

Nakon dugog razdoblja nestabilnosti, teret napokon nestaje s vaših leđa. Sezona bika stavlja vas u središte pozornosti, a ulazak Sunca i Merkura u vaš znak pojačava samopouzdanje, vidljivost i mentalnu jasnoću.

Prilike koje su se donedavno činile blokiranima sada se otvaraju s lakoćom. Mladi Mjesec u vašem znaku 16. svibnja djeluje kao osobni financijski reset, redefinirajući vaš odnos prema novcu i vrijednostima.

Prema pisanju portala The Economic Times, astrološke prognoze sugeriraju da ovo nije prolazna sreća, već početak faze u kojoj rast postaje prirodniji. Očekujte konkretne rezultate - od povišice koju ste dugo čekali, preko neočekivanog priljeva sredstava, do poslovne ponude koja obećava dugoročnu sigurnost.

Univerzum vas više ne tjera da preživljavate; sada vam daje priliku da istinski napredujete i gradite stabilnu budućnost.

Lav: Neočekivana sreća mijenja smjer karijere

Lavovi će doživjeti jedan od najjačih proboja u svibnju, osobito na profesionalnom planu. Nakon mjeseci zastoja, planetarna energija ponovno pokreće kotače sudbine.

Moćna energija bika aktivira vašu desetu kuću karijere, ugleda i javnog imidža. Vaš trud i talenti napokon će biti prepoznati na velikoj sceni. Očekujte iznenadne poslovne ponude, promaknuća ili čak viralnu pažnju koja vas može katapultirati prema uspjehu.

Astrolozi savjetuju da prestanete sumnjati u sebe i ponovno prigrlite svoje urođeno samopouzdanje. Ovo je vrijeme da kažete "da" pozivima, prilikama za javne nastupe i novim suradnjama.

Skrivanje od svjetla reflektora moglo bi značiti propuštanje životne prilike. Energija je posebno povoljna za neočekivane blagoslove povezane s putovanjima i komunikacijom, a nova osoba koja uđe u vaš život mogla bi u potpunosti preusmjeriti vašu budućnost.

Škorpion: Završetak teškog poglavlja

Nakon dugog emocionalnog pritiska, svibanj donosi prijeko potrebno olakšanje i novi ciklus. Budući da je bik vaš suprotan znak, tranziti kroz njega izravno utječu na vaše odnose, partnerstva i osobnu stabilnost. Napetost koju ste nosili polako se otapa, ustupajući mjesto emocionalnom iscjeljenju i unutarnjem miru.

Ova rijetka astrološka usklađenost donosi i financijsku stabilnost, često kroz druge ljude. Astrolozi ističu kako Uran u vašoj osmoj kući ubrzava pasivne prihode i zajedničke resurse.

To znači da novac može doći kroz partnera, nasljedstvo, investicije ili povoljne ugovore koji su dugo bili na čekanju. Ključna lekcija za vas je povjerenje. Univerzum vas tiho usmjerava prema nečemu puno stabilnijem od onoga što ste izgubili, gradeći temelje za sigurniju budućnost.

Foto: Pixabay

Jarac: Probojna energija donosi zasluženi uspjeh

Jarčevi prirodno rezoniraju s energijom bika jer oba znaka cijene dosljednost i dugoročnu sigurnost, što svibanj čini jednim od najjačih mjeseci u godini za vas.

Ako vam se činilo da napredak dolazi bolno sporo, pripremite se za dramatičnu promjenu tempa. Ova probojna faza povećava vašu kreativnost i motivaciju. Što je još važnije, privlačite ljude koji iskreno žele podržati vaš uspjeh.

Mladi Mjesec u Biku naglašava važnost prepoznavanja vlastite vrijednosti. Možda ste u prošlosti podcjenjivali svoje usluge, no sada je vrijeme da nadogradite cjenike i postavite više standarde.

Financijske prilike mogu se pojaviti potpuno neočekivano, a uspjeh će dolaziti prirodno, kao nagrada za sav trud koji ste tiho ulagali. Pritisak popušta, dopuštajući vam da se usredotočite na rast umjesto na puko preživljavanje.