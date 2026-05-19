Najstrašniji borac svijeta nokautom za 'zatvor' uništio suparnika: 'Ovo je bio pokušaj ubojstva'

Francis Ngannou, MMA nokauter protiv kojeg bi se Mirko Filipović zadnjeg borio po MMA pravilima da mora, podsjetio je cijeli borilački svijet zašto ga mnogi i dalje smatraju neprikosnovenim kraljem teške kategorije i najstrašnijim borcem na svijetu. U sunaslovnoj borbi večeri na priredbi MVP MMA: Rousey vs. Carano, održanoj u rasprodanoj Intuit Dome areni u Los Angelesu proteklog vikenda, bivši UFC-ov prvak demonstrirao je zastrašujuću snagu koja je postala njegov zaštitni znak.

Njegov protivnik, iskusni Brazilac Philipe Lins, pao je nakon brutalnog nokauta lijevim krošem u prvoj rundi, čime je Ngannou na najglasniji mogući način najavio svoj povratak u MMA kavez.

Na društvenim mrežama fanovi su se, u šali, složili kako je Ngannouov nokaut bio "pokušaj ubojstva". Tako je moćno, jako, strašno, impresivno izgledao.

No, udarci u oktogonu bili su samo uvertira za one verbalne, upućene starom rivalu Jonu Jonesu koji je sve promatrao s komentatorske pozicije, javlja Bloody Elbow. Jon Jones se smatra za najtalentiranijeg MMA borca ikad, a Ngannou se želi boriti upravo s njim, iako je Jones trenutno u mirovini. Barem ga se smatra umirovljenim borcem. Takav mu je, naime, službeni status.

Povratak Predatora u svoje prirodno stanište

Ovo je bio tek drugi Ngannouov MMA meč otkako je početkom 2023. godine šokirao borilački svijet napustivši UFC kao aktualni prvak teške kategorije. Taj potez, bez presedana u modernoj eri sporta, odveo ga je putem koji je uključivao potpisivanje lukrativnog i inovativnog ugovora s PFL-om, gdje je zabilježio jednu pobjedu nokautom protiv Renana Ferreire.

Ipak, glavni fokus Kamerunca prebacio se na boks, gdje je ugovorio dva mega-meča protiv titana teške kategorije, Tysona Furyja i Anthonyja Joshue. Iako je u oba meča upisao poraze, kontroverznom podijeljenom odlukom protiv Furyja i teškim nokautom protiv Joshue, Ngannou je zaradio poštovanje boksačkog svijeta i dokazao da se može nositi s najboljima.

Njegov povratak u MMA dočekan je s velikim iščekivanjem. Mnogi su se pitali je li izlet u boks otupio njegove instinkte i je li duga pauza ostavila traga. Ngannou je uoči borbe dao jasan odgovor:

"Dok je svijet bio zauzet pričanjem, ja sam se razvijao. Tišinu ne treba miješati s odsutnošću. To je zvuk predatora koji se približava."

Borba protiv Linsa nije bila meč koji su fanovi priželjkivali, ali je poslužila kao savršena platforma da "Predator" pošalje poruku ostatku divizije i podsjeti sve tko je pravi vlasnik titule najopasnijeg čovjeka na planetu. S omjerom 18-3 uoči meča, Ngannou je ušao u kavez kao apsolutni favorit, no pritisak dokazivanja bio je golem.

Očekivana dominacija

Od samog početka bilo je jasno tko je fizički dominantniji borac. Ngannou, koji je bio gotovo 14 kilograma teži, otvorio je borbu snažnim "low kickom" koji je Linsa doslovno zarotirao. Brazilac, svjestan opasnosti u otvorenoj razmjeni, mudro je pokušao skratiti distancu i prebaciti borbu u hrvanje. Uspio je pritisnuti Ngannoua uz ogradu, no bivši UFC-ov prvak pokazao je izvrsnu obranu od rušenja, vještinu koju je značajno unaprijedio tijekom svoje vladavine u UFC-u. Lako se oslobodio klinča i preuzeo kontrolu, završivši u Linsovu gardu na podu.

Tamo je Ngannou bio strpljiv, kontrolirao je Linsovo držanje i tražio priliku za udarce. Lins se grčevito branio, no primio je nekoliko teških udaraca dok se pokušavao pridići. Kada su se borci vratili na noge, Linsova hrabrost ga je na kraju koštala. Umjesto da nastavi s taktikom hrvanja, pokušao je razmijeniti udarce s jednim od najjačih udarača u povijesti sporta. Potkraj runde, Lins je bacio široki, neoprezni kroše, ostavivši se potpuno otvorenim. Ngannou je to iskoristio sa smrtonosnom preciznošću. Njegov razorni lijevi kroše sjeo je točno na bradu Brazilca, čije su se noge istog trena pretvorile u žele. Lins se srušio na pod, a sudac Herb Dean uskočio je i prekinuo meč na 4:31 prve runde. Ngannou nije ni trebao zadati dodatne udarce; samouvjereno je stajao iznad palog protivnika, svjestan da je posao završen.

Hrabro srce Philipea Linsa

Iako je završio kao žrtva na Ngannouovom "highlight" videu, Philipe Lins zaslužuje ogroman respekt. Za 40-godišnjeg Brazilca, ovo je bila najveća borba u karijeri. Njegov put do ove pozornice bio je sve samo ne lagan. Nakon što je 2018. godine osvojio PFL-ov turnir u teškoj kategoriji i milijun dolara, činilo se da je njegova karijera na vrhuncu. Potpisao je za UFC, no nakon dva poraza u teškoj kategoriji, odlučio se spustiti u polutešku. Tamo je nanizao četiri uzastopne pobjede, uključujući i nokaut protiv Ovincea St. Preuxa.

Međutim, unatoč pobjedničkom nizu, UFC mu nije produžio ugovor. Uslijedilo je razdoblje neaktivnosti i neizvjesnosti, dodatno zakomplicirano neuspjelim projektom promocije Global Fight League (GFL), koja je otkazala svoje priredbe. Lins je ostao bez borbe od ožujka 2024. godine. "GFL je dao sjajne ponude, ali vjerujem da su zagrizli više nego što su mogli prožvakati", rekao je Lins uoči meča. Poziv iz MVP-a da se bori protiv Ngannoua bio je prilika života, povratak na veliku scenu i u tešku kategoriju. Unatoč statusu potpunog autsajdera, Lins je u borbu ušao s vjerom u sebe.

"Šokirat ću svijet", najavljivao je. Iako nije uspio, pokazao je iznimnu čvrstinu i srce, što je nakon meča prepoznao i sam Ngannou.

Prozivka za Jona Jonesa

Prava drama odvijala se nakon što je borba završila. U kavezu, uz promotora Jakea Paula, Ngannou je prvo odao priznanje Linsu.

"Moram odati veliko poštovanje Philipeu, bio je čvršći nego što sam mislio. Ostao sam smiren i čekao svoj trenutak. Kada sam čuo njegov kut kako viče da je ostala jedna minuta, znao sam da je vrijeme da krenem."

Zatim je uslijedio trenutak koji su svi čekali. Ngannou je usmjerio pažnju prema komentatorskom stolu, gdje je sjedio Jon Jones, bivši dvostruki UFC-ov prvak i čovjek kojeg mnogi smatraju najvećim borcem svih vremena.

"Jon Jones je sjajan borac, vjerojatno najbolji koji je ikada kročio u kavez. Ali što se tiče posla, još uvijek mora učiti. Trebao bi gledati što ja radim i učiti", rekao je Ngannou.

"Ako to sada shvati, trebao bi pronaći način da dođe ovamo i da odradimo ovu borbu, jer ona se mora dogoditi prije nego što se umirovimo. Vjerujem da on želi tu borbu, ali vjerujem da je u kavezu. U kavezu UFC-a. Još ne zna kako izaći iz njega."

Jonesova reakcija bila je trenutna. S osmjehom je odgovorio Ngannouu putem prijenosa uživo.

Potez za pamćenje u obliku poklonjenog bonusa

"Moram se fokusirati na izlazak iz svog UFC ugovora, to će biti najteži dio ako će se ova borba dogoditi", priznao je Jones, prenosi Bloody Elbow.

"Mislim da Dana White nije zainteresiran za poslovanje s Francisom, tako da bi jedini način bio preko MVP-ja. Ako se uspijemo izvući iz mog ugovora, to bi bilo sjajno." Time je bačena rukavica i pokrenut narativ o potencijalno najvećoj borbi teške kategorije u povijesti MMA-a.

Ngannou je također komentirao prozivku Robelisa Despaignea, kubanskog udarača koji je ranije te večeri nokautirao Juniora dos Santosa, nazvavši njegovu izvedbu "prilično dobrom", ali "ništa impresivno za moj stil". Na kraju, upitan je li on najbolji teškaš na svijetu.

Njegov odgovor bio je kratak i jasan:

"Ja sam je*eno najbolji. Točka."

Za spomenuti i kako je Francis Ngannou dobio bonus od 100 tisuća dolara za izvedbu večeri, Kamerunac je na konferenciji za medije otkrio da taj novac ne želi zadržati za sebe. Umjesto toga, odlučio ga je prepustiti čovjeku kojeg je upravo pobijedio.

"Hvala ti, Francis. Bila mi je čast boriti se s tobom. Respect", kazao je Philipe Lins.