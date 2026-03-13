Cro Cop otkrio nevjerojatnu ponudu koju je dobio za borbu: 'Protiv njega?!'

Mirko Filipović, legendarni Cro Cop i po mnogima jedan od apsolutno najboljih i najvećih MMA boraca svih vremena, otkrio je kako je nedavno dobio nevjerojatnu ponudu za brobu.

"Nazvao me dobar prijatelj, jedan ozbiljan čovjek iz MMA svijeta, šef jedne velike MMA organizacije i rekao mi: 'Slušaj, znam da treniraš i da si u formi. Jesi li spreman boriti se protiv Francisa Ngannoua?'", prepričao je Mirko za RMC i dodao kako je ostao zatečen:

"Pitao sam: 'S kim?' Ponovio je: 'S Francisom Ngannouom'. Rekao sam mu: 'Kako to misliš? Jesi li upotrijebio riječ borba ili govoriš o kartama, šahu, plivanju ili trčanju? Misliš na pravu borbu?' Odgovorio mi je da misli baš na borbu. Pitao sam ga misli li na boksački meč. Rekao je: 'Ne, MMA borbu'. Počeo sam se smijati i pitao ga je li lud", rekao je Mirko pa nastavio kako bi, da mora birati, tog borca zadnjeg izabrao:

"Kad bih se baš morao boriti i morao birati protivnika od najgorih do najboljih, Francis Ngannou bio bi posljednji s kojim bih se želio boriti", rekao je Filipović koji je na ponudu odgovorio ludom cifrom.

Suluda cifra

"Rekao mi je da kažem svoju cijenu. Odgovorio sam da bih tražio 500.000 za samu borbu, a ostalih 19,5 milijuna za izraz lica moje majke kad bi čula protiv koga se borim. Tih 500.000 bilo bi za mene, a 19,5 milijuna za mamu", ispričao je pa dodao i kako je ponuda bila suluda i zbog vremenskog okvira:

"Prije svega, borba je u svibnju. Trebali su me zvati barem tri mjeseca ranije. Ali tko bi platio 20 milijuna? Tko bi dao toliki novac da me čovjek ubije?", upitao je Filipović i prasnuo u smijeh.

Obožavatelji su u brojnim komentarima ispod objave jako složni u zaključcima kako Francis Ngannou protiv Mirka u njegovim borilačkim godinama ne bi imao ama baš nikakve šanse.

