Ikona glamura 90-ih mlada izgubila bitku s rakom: Njezin sin sada prati njezine modne korake

U svijetu mode, gdje su glasni nastupi i medijska eksponiranost često ključ uspjeha, Tatjana Patitz bila je iznimka. Jedan od pet originalnih supermodela koji su definirali kasne osamdesete i devedesete godine prošlog stoljeća, ostala je zapamćena kao najtiša, najzagonetnija i možda najintenzivnija među njima. Njezin prerani odlazak u siječnju 2023. u 56. godini života nakon borbe s rakom dojke ostavio je modni svijet u tuzi, ali i podsjetio na nasljeđe žene koja je uvijek ostala vjerna sebi.