Odbacila očevo prezime i promijenila život: Malia Obama više ne nalikuje slatkici koju pamtimo

Malia Obama (27) američka je redateljica, scenaristica i najstarija kći bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame (64) i bivše prve dame Michelle Obama (61). Odrasla je pod svjetlima reflektora, ali se nakon odlaska iz Bijele kuće odlučila za mirniji, kreativni put.

Nakon završetka studija na Harvardu, Malia se posvetila filmskoj industriji – radila je kao asistentica u produkciji, a kasnije se okušala i u pisanju scenarija te režiji. U 2024. godini debitirala je kao redateljica kratkometražnog filma The Heart, koji je prikazan na poznatom Sundance festivalu, a potpisala ga je imenom Malia Ann, želeći se profesionalno odvojiti od obiteljskog prezimena.

Iako su Barack i Michelle uvijek bili ponosni na njezin umjetnički put, isticali su da su kćerima nastojali osigurati što normalnije djetinjstvo unatoč životu u Bijeloj kući. Danas Malia živi u Los Angelesu, gdje radi na novim filmskim projektima, a poznata je po tome što izbjegava javne nastupe i pažnju medija, a kako točno izgleda, pogledajte u našoj galeriji.