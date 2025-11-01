Klanjanjem odgovorili na Noć vještica, jutros ponovno molitelji na trgovima

Na Visokoj u crkvi Srca Isusova u Splitu u petak je održano klanjanje za mlade kao odgovor za Noć vještica. Klanjanje je animirao zbor Vis Veritas.

Dan poslije, u subotu prijepodne, u Šibeniku su se ponovno okupili molitelji noseći kip Majke božje.

Nekolicina ih je molila krunicu na trgu ispred Gradske uprave Grada Šibenika, a nakratko su se pojavili i kontramolitelji.Ove prve subote u studenom molitelji su bili i na središnjem zagrebačkom trgu. Kako su najavili, prvi put se mole na blagdan Svih svetih. I tu su bili kontramolitelji, bilo je i policija.

Navodno su priveli jednu osobu.

Podsjetimo molitelji se mole i za "čednost u odijevanju", zabranu pobačaja i "duhovni autoritet muškaraca u obitelji".

Kako je sve to izgledalo, pogledajte u galeriji