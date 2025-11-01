STIGLI I KONTRAMOLITELJI /

Klanjanjem odgovorili na Noć vještica, jutros ponovno molitelji na trgovima

Klanjanjem odgovorili na Noć vještica, jutros ponovno molitelji na trgovima
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell
Na Visokoj u crkvi Srca Isusova u Splitu u petak je održano klanjanje za mlade kao odgovor za Noć vještica. Klanjanje je animirao zbor Vis Veritas.  

Dan poslije, u subotu prijepodne, u Šibeniku su se ponovno okupili molitelji noseći kip Majke božje. 

Nekolicina ih je molila krunicu na trgu ispred Gradske uprave Grada Šibenika, a nakratko su se pojavili i kontramolitelji.Ove prve subote u studenom molitelji su bili i na središnjem zagrebačkom trgu. Kako su najavili, prvi put se mole na blagdan Svih svetih. I tu su bili kontramolitelji, bilo je i policija. 

Navodno su priveli jednu osobu. 

Podsjetimo molitelji se mole i za "čednost u odijevanju", zabranu pobačaja i "duhovni autoritet muškaraca u obitelji".   

Kako je sve to izgledalo, pogledajte u galeriji

1.11.2025.
10:13
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
D. Jaramaz/z. Barišin/pixsell
MoliteljiBdijenješibenikSplitZagrebNoć Vještica
