Kako danas izgleda jedna od najljepših glumica? Doživjela je javnu prevaru pa se na kratko povukla

Foto: Dylan Travis/abaca/abaca Press/profimedia
Sienna Miller rođena je 1981. u New Yorku, a odrasla u Engleskoj, gdje je započela karijeru kao model i glumica. Slavu je stekla filmom Alfie i vezom s Judeom Lawom, koja ju je lansirala u središte medijske pozornosti, ali i donijela brojne skandale. Nakon burnih godina dokazala se kao ozbiljna glumica u filmovima poput Factory Girl i American Woman, te postala majka kćeri Marlowe koju je dobila s glumcem Tomom Sturridgeom. Danas bira projekte koji joj imaju smisla i živi mirnije, između Londona i New Yorka, posvećena obitelji i glumi. 

1.11.2025.
7:19
Hot.hr
Afm Lighting Ltd. - Smith, Daniel - Album/album/profimedia
Sienna MillerGlumicaTransformacija
