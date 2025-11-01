Kako danas izgleda jedna od najljepših glumica? Doživjela je javnu prevaru pa se na kratko povukla

Sienna Miller rođena je 1981. u New Yorku, a odrasla u Engleskoj, gdje je započela karijeru kao model i glumica. Slavu je stekla filmom Alfie i vezom s Judeom Lawom, koja ju je lansirala u središte medijske pozornosti, ali i donijela brojne skandale. Nakon burnih godina dokazala se kao ozbiljna glumica u filmovima poput Factory Girl i American Woman, te postala majka kćeri Marlowe koju je dobila s glumcem Tomom Sturridgeom. Danas bira projekte koji joj imaju smisla i živi mirnije, između Londona i New Yorka, posvećena obitelji i glumi.