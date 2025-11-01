Navijači Osijeka pale svijeće ispred stadiona, igrači u karanteni: 'Za ono što je klub nekoć bio'

Nakon što je Vukovar remizirao kod Istre 1:1, Osijek je i službeno postao 'fenjeraš' HNL-a. Samo dvije pobjede, uz tri remija i šest poraza dovoljne su za posljednje mjesto s bodom zaostatka iza Vukovara.

Osijek sutra pod vodstvom novog trenera Željka Sopića igra na Opus Areni protiv Varaždina, a noć uoči utakmice Osječani su došli ispred stadiona zapaliti svijeće 'za sve ono što je klub nekoć bio i predstavljao gradu na Dravi'.

U kratkom roku skupila se prilična kolekcija lampiona, a sve to u vrijeme dok je novi trener Sopić pribjegao zanimljivim rješenjima za izlazak iz krize.

Nakon subotnjeg treninga, igrači Osijeka ostali su unutar kruga Opus Arene te neće ići kućama sve do završetka utakmice protiv Varaždina. Smješteni su u karantenu na stadionu, gdje će prenoćiti u klupskim sobama, i to sve dok navijači u blizini pale svijeće.

Ostaje za vidjeti hoće li ih ove scene dodatno 'pokopati' ili će Sopić upravo u ovim scenama naći dodatni motiv za svoje igrače za pozitivan rezultat protiv teškog suparnika kakav je Varaždin.