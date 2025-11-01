Korijene vuče iz Hrvatske, a sad je napravila zaokret: 'Neka ljudi pričaju što hoće'

Amerikanka Paige Spiranac (32) jedna je od najpoznatijih influencerica na svijetu, ali i jedna od najpraćenijih bivših sportašica na društvenim mrežama. Iako je karijeru započela kao profesionalna golferica, njezin šarm, izgled, iskrenost i specifičan stil pretvorili su je u pravu internetsku senzaciju.

Neka ljudi pričaju što hoće o meni. Osjećam se samouvjereno kad izgledam seksi. Žena može biti što god želi, to ne ovisi o tome što nosi. Paige Spiranac.

Foto: Paige Spiranac - Xmreža

Korijene vuče iz Hrvatske

Na Instagramu broji 4 milijuna pratitelja, čime spada u red jednih od najpraćenijih bivših profesionalnih sportašica - influencerica. Paige Spiranac je Amerikanka koja korijene vuče iz Hrvatske. The Sun javlja kako je Paige Spiranac nastavila oduševljavati pratitelje svojim imidžom i izgledom, a za Halloween night svoju je kosu, kao što to možete vidjeti u priloženoj fotografiji gore, obojila u crveno. The Sun je njezin potez opisao:

"Fanovi Paige Spiranac podivljali su nakon što je bivša golferica na Xmreži objavila fotografiju sebe u kostimu i s crvenom kosom".

Paige Spiranac ostavila je obožavatelje bez riječi i svojim kostimom. Za Noć vještica prerušila se u Jessicu Rabbit, odabravši pripijeni kostim koji je istaknuo njezinu figuru.

Golf influencerica podijelila je zapanjujuću fotografiju na X mreži koja joj broji 1.1 milijun pratitelja, a kosu je, kao što smo to već napisali u tekstu, obojila u crveno kako bi dočarala prepoznatljiv izgled lika iz filma - Tko je smjestio Zeki Rogeru? Njezin je kostim upotpunila svjetlucava crvena haljina koja je jedva zadržavala njezine obline. Paige Spiranac veliki je obožavatelj Noći vještica. Za svaku Noć vještica pažljivo priprema outfit, u što će se prerušiti. Ranije ovog mjeseca, Paige Spiranac se prerušila u Velmu iz Scooby Dooa i fotografiju objavila isto na X-mreži. Time je najavila da će i za ovu Noć vještica, koji je u SAD-u jako popularan dan, biti u formi i maštovita.

Foto: Paige Spiranac - Xmreža

Tridesetdvogodišnjakinja se nikada ne ustručava pokazati glamuroznu stranu, a najnovijom fotografijom ponovno je izludjela svoje obožavatelje.

U opisu objave kratko je napisala: "Sretan Halloween od Jessice Rabbit".

Objava je ubrzo izazvala stotine komentara dok su se fanovi na društvenim mrežama počeli diviti njezinu izgledu.

Golferica koja je promijenila imidž sporta

Inače, Paige je godinama rušila predrasude o tome kako bi sportašice trebale izgledati i ponašati se. Iako su je zbog njezina "seksi“ imidža mnogi kritizirali, ona je uvijek naglašavala da se želi osjećati slobodno i autentično.

"Moj glavni cilj uvijek je bio raditi ono što volim, odijevati se kako želim i ne tražiti odobrenje od drugih“, izjavila je nedavno za People.com, prenosi njezine riječi Sportskeeda. To je izjava iz njezinog posljednjeg intervjua.

Od profesionalnog sporta do medijske karijere

Nakon kraće karijere u profesionalnom golfu, Paige se posvetila medijskom radu – vodi podcast, komentira golf događaje i redovito snima edukativne, ali i zabavne sadržaje za svoje pratitelje. Njezine objave često su viralne, a kombiniraju stručne savjete, humor i atraktivne fotografije.

Otvoreno o privatnom životu i izazovima

U posljednjim intervjuima Paige je iskreno govorila o težim trenucima iz prošlosti. Od medijskih pritisaka i lažnih glasina, do propalog braka sa Stevenom Tinocom. Danas priznaje da svoj ljubavni život drži podalje od reflektora i više se fokusira na karijeru i osobni mir.

Nova faza karijere

Nedavno je najavila i novi poslovni pothvat. Suradnju s produkcijskom kućom na vlastitom sportskom projektu, što su mnogi opisali kao "veliki zaokret“ u njezinoj karijeri. Fanovi su oduševljeni, a komentari ispod objave bili su prepuni podrške. Naravno, ima i onih hejtera koji je stalno napadaju. Ti napadi na internetu datiraju još od prije, kad je bila golferica, jer je na igralište izlazila u kratkim suknjicama, što se dijelu javnosti nije svidjelo. Kritizirali su ju, prijetili joj se, jer se oblačila izazovno.

"Neka ljudi pričaju što hoće o meni. Osjećam se samouvjereno kad izgledam seksi. Žena može biti što god želi, to ne ovisi o tome što nosi", kazala je svojedobno Paige Spiranac.

