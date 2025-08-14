Bila na meti manijaka: 'Prijetili su mi ubojstvom. Borila sam se s teškom depresijom'

Paige Spiranac spada u red bivših golferica koje su nadišle granice sporta. To može zahvaliti ponajviše svom izgledu. Paige Spiranac spada u red najljepših sportašica svijeta već godinama, a rekli bi smo i najljepših žena općenito na svijetu. U redu, izgled je dosta subjektivna stvar i nije za rasprave, ali vjeujemo da će se s ovom našom konstatacijom složiti mnogi. isto tako, Paige je kao sportašica prošla sito i rešeto, bez obzira što nikad nije bila u samom golf vrhu po rezultatima.

Iako je karijeru započela kao profesionalna golferica, danas je svjetski poznata kao model, poduzetnica i jedna od najutjecajnijih osoba na društvenim mrežama. S milijunima pratitelja, postala je simbolom modernog sportaša koji uspjeh gradi na spoju talenta, karizme i poslovne oštroumnosti. Ipak, uz njezin globalni uspjeh, u regiji se često postavlja pitanje – je li Paige Spiranac Hrvatica ili Amerikanka? Odgovor je, kao i njezina karijera, slojevit: rođena je Amerikanka s dubokim i ponosnim hrvatskim korijenima.

Sportska obitelj kao temelj uspjeha

Paige Renee Spiranac rođena je 26. ožujka 1993. godine u Wheat Ridgeu, Colorado, u obitelji u kojoj je sport bio način života. Njezino podrijetlo priča je o uspjehu i predanosti. Otac, Dan Spiranac, Hrvat je koji je bio član pobjedničke momčadi američkog nogometa Sveučilišta u Pittsburghu, koja je 1976. osvojila nacionalno prvenstvo. Majka Annette, profesionalna balerina, donijela je u obitelj gracioznost i umjetničku disciplinu, dok je starija sestra Lexie bila uspješna atletičarka i natjecala se u sedmoboju za prestižno Sveučilište Stanford.

U takvom okruženju, Paige je od malih nogu bila usmjerena na sport. Prva ljubav bila joj je gimnastika, no nakon loma koljena morala je odustati od olimpijskih snova. Tada je otkrila golf, sport koji će joj definirati mladost i otvoriti vrata budućnosti.

Između uspjeha i 'toksične ljubavi'

Njezin talent brzo je došao do izražaja. Dominirala je na juniorskim turnirima u Coloradu, što joj je osiguralo sportsku stipendiju na Sveučilištu u Arizoni, a kasnije i na Sveučilištu San Diego State. S timom San Diega osvojila je prvenstvo Mountain West Conference 2015. godine, potvrdivši svoj status jedne od najperspektivnijih mladih golferica.

Nakon diplome, 2015. godine prešla je u profesionalce. Ostvarila je pobjedu na razvojnoj Cactus Tour, no pritisak profesionalnog sporta pokazao se kao prevelik teret. U kasnijim intervjuima, Spiranac je iskreno govorila o svom "toksičnom odnosu ljubavi i mržnje prema igri", priznajući da su je mentalni izazovi i stres turnira natjerali da se 2016. godine povuče iz natjecateljskog golfa. Nije uspjela izboriti plasman na prestižnu LPGA turneju, ali taj neuspjeh postao je odskočna daska za nešto puno veće.

Digitalni imperij vrijedan milijune

Dok su se jedna vrata zatvorila, druga su se širom otvorila. Paige je svoju strast prema golfu i iznimnu karizmu prenijela na društvene mreže. Ubrzo je postala internetska senzacija, a njezin Instagram profil danas broji više od četiri milijuna pratitelja, čime je nadmašila čak i legende poput Tigera Woodsa i postala najpraćenija osoba iz svijeta golfa. Njezin uspjeh nije slučajan; on je rezultat pametno izgrađenog poslovnog modela.

Kako zarađuje Paige Spiranac?

Njezina neto vrijednost procjenjuje se na više od 3 milijuna eura, a izvori prihoda su raznoliki:

Sponzorstva i partnerstva: Kao vodeća influencerica u svijetu golfa, surađuje s brojnim poznatim brendovima poput proizvođača opreme Callaway, sportske kladionice PointsBet i mnogih drugih. Procjenjuje se da za jednu sponzoriranu objavu zaradi i do nekoliko desetaka tisuća eura.

Vlastita platforma "OnlyPaige": Prepoznavši snagu svoje zajednice, pokrenula je pretplatničku stranicu "OnlyPaige". Na njoj fanovima nudi ekskluzivan sadržaj – od detaljnih golf instrukcija do osobnih priča i fotografija koje nisu dostupne na drugim kanalima. Ovaj model osigurava joj stalan i izravan prihod.

Prodaja robe i luksuzne investicije: Paige je uspješno proširila svoj brend prodajom personaliziranih proizvoda poput kalendara, postera i odjeće. Svoj uspjeh materijalizirala je i ulaganjem u nekretnine – posjeduje luksuznu kuću u Scottsdaleu u Arizoni, golf meki, te penthouse u Las Vegasu. Njezin stil života upotpunjuje i vozni park, u kojem se ističe Ferrari Portofino M vrijedan oko 185.000 eura.

Amerikanka s hrvatskim srcem

Pitanje njezinog identiteta najbolje se može sažeti kao priča o američkom snu s europskim korijenima. Paige Spiranac je rođena i odrasla u Sjedinjenim Američkim Državama i američka je državljanka. Međutim, hrvatsko podrijetlo, koje nosi preko oca Dana, važan je dio njezinog identiteta. Iako rijetko javno govori o tome, prezime Spiranac jasno ukazuje na njezine korijene, koje ponosno nosi. Njezina obitelj, koja je uspjela u Americi, a da pritom nije zaboravila odakle potječe, savršen je primjer ispreplitanja dviju kultura.

Privatni život i borba za pozitivu

Izvan reflektora, Paige vodi ispunjen život, iako ne bez izazova. Bila je u braku s osobnim trenerom Stevenom Tinocom, od kojeg se razvela 2022. godine. Danas je u vezi s investicijskim bankarom Zachom Brantlyjem. No, prelomila je Paige, unatoč novoj ljubavi, jednu jako bitnu stvar...

Spiranac je otvoreno poručila da više neće dijeliti privatne detalje svog života—posebice ljubavnog—na društvenim mrežama. Nakon što je prošla kroz emocionalno težak razvod, rekla je:

“Nikada, nikada, nikada više neću dijeliti osobni život online... toliko sam ranjiva na internetu... želim si ostaviti dio za sebe... … Ovo nije zbog toga što mislim da ću izgubiti publiku … ovo je za zaštitu mog mira i zdravlja.”

Meta zlostavljanja

Ono što je posebno izdvaja jest njezina otvorenost o problemima s kojima se suočavala. Postavši globalno poznata, postala je i meta internetskog zlostavljanja (cyberbullyinga). Imala je jake reakcije na kritike zbog stila odijevanja—primjerice, kada je nosila tijesne golf outfite bez kragnice. Objašnjava da je to njezin stil, u kojem se osjeća ugodno, i poručuje ženama da ne čekaju da ih netko “pokrije”, već da budu ponosne na svoje tijelo. Da bi zaštitila sebe, odlučila je prestati čitati negativne komentare—nisu vrijedni energije. Također se bori s telefonskim i društvenim mrežama punim lažnih profila koji je imitiraju, zbog čega je javno zatražila da platforme počnu prioritizirati uklanjanje takvih lažnjaka.

"Bila sam maltretirana, a moja obitelj također. Dobivala sam prijetnje smrću, ljudi su mi zadirali u privatnost. Ucjenjivali su me. Sve se to događalo dok sam pokušavala igrati", kazala je svojedobno Paige Spiranac, prenosi New York Post.

"Borila sam se s teškom depresijom… osjećaš se bezvrijedno. Što god učinio, nikad nije dovoljno dobro", otkrila je Paige.

Stalno su bile primjedbe poput: ‘Dobila je ovu pozivnicu zato što je radila seksualne usluge’, a ja sam to slušala — govorili su to na udaljenosti da ih mogu čuti. Bilo je teško… samo sam htjela da me ljudi vole… bilo je grozno.

"Sjedila sam u kupaonici, plakala i pomislila: ‘Ne želim prolaziti kroz ovu bol, taj osjećaj bespomoćnosti. Biti sama. Biti uplašena. Ako mogu ispričati svoju priču… ljudi su mi prijetili životom, govorili da bi svijetu bilo bolje bez mene… kibernetičko zlostavljanje je ogroman problem… to više nije smiješno. Najviše su me maltretirale, sramotile, vrijeđale i ponižavale žene. I to i u lice i iza leđa", kazala je Paige, piše PAIGE Six portal.

Paige je, umjesto da se povuče, iskoristila je svoju platformu kako bi postala glasna zagovornica mentalnog zdravlja i borbe protiv online nasilja, surađujući s organizacijama poput Cybersmile. U njezinu poslovnom timu ključnu ulogu ima i njezina sestra Lexie, koja obavlja funkciju operativne direktorice. Godine 2022. časopis Maxim proglasio ju je "Najseksi ženom svijeta", čime je postala prva sportašica koja je ponijela tu prestižnu titulu.

Negdašnji online napadi bili su toliko ozbiljni da je razmišljala i da prekine sve zbog emocionalne boli. Iskreno je podijelila da je plakala i osjećala se bezvrijedno zbog prijetnji i vrijeđanja, posebno nakon pojavljivanja u Sports Illustrated swimsuits izdanju. Kasnije je postala ambasadorica u borbi protiv kiberbullyinga, kroz organizaciju Cybersmile.

Paige Spiranac je puno više od bivše golferice i lijepe influencerice. Ona je vješta poduzetnica, medijska ikona i inspiracija mnogima. Njezin put od sportskih terena do digitalnog vrha priča je o transformaciji, otpornosti i sposobnosti da se strast pretvori u uspješan posao. Kao Amerikanka koja s ponosom nosi svoje hrvatske korijene, dokazala je da se granice uspjeha u 21. stoljeću neprestano pomiču.