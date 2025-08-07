Američka golferica hrvatskih korijena zapalila internet objavom na Instagramu

Paige Spiranac (31) je bivša američka golferica i jedna je od najprepoznatljivijih sportskih influencerica današnjice. Rođena je u američkoj saveznoj državi Colorado, a zanimljivo, ima i hrvatske korijene.

Djed joj se davnih dana doselio u SAD. Osim što je bila proglašena najseksepilnijom ženom svijeta prema izboru Maxima 2021. godine, Paige je postala globalno poznata zahvaljujući prisutnosti na društvenim mrežama, ali i zanimljivom privatnom životu.

Foto: Profimedia

Novom objavom na Instagramu u bijelom golferskom outfitu zapalila je internet, a nedavno je statirala u novom hit-filmu Adama Sandlera Happy Gilmore 2.

„To je bilo jedno od najkul iskustava u mom životu. Snimila sam svoju scenu s Adamom Sandlerom, a on je jedno od najiskrenijih, najsmješnijih, najljubaznijih i najskromnijih ljudskih bića", rekla je Paige za Daily Star, a na premijeri filma je plijenila pažnju u uskoj crvenoj haljini.

Foto: Photo Image Press

POGLEDAJTE VIDEO: Štimac debitira na klupi Zrinjskog u europskoj utakmici protiv islandskog prvaka