Bivša Zagrebašica prošla pakao: 'Tukao me, uperio mi pištolj u čelo. Patila sam kao nitko'

Milica Dabović, nekadašnja košarkaška zvijezda i kapetanica reprezentacije Srbije, nekadašnja košarkašica i ŽNK Novi Zagreb, danas je jednako poznata po svojoj burnoj prošlosti kao i po sportskim uspjesima, ali i emancipaciji, kao i novoj majčinskoj ulozi kojoj je posvećena.

Milica Dabović je s loptom osvajala dvorane, ali i punila naslovnice zbog privatnih drama. Bez straha je otvoreno progovorila o svemu što ju je obilježilo. Kroz sve uspone i padove, od sportskih trijumfa, nasilnih veza i medijskih skandala do majčinstva, Milica Dabović izgradila je imidž žene koja se ne predaje. Njena priča i dalje intrigira, jer pokazuje kako se iza sportske karijere krije život ispunjen izazovima, ali i novim pobjedama. Milica može biti uzor mnogim ženama koje su se našle i prošle slične ili iste životne situacije kao ona...

Pakao nasilne veze

Jedna od najvećih trauma u njenom životu bila je nasilna veza o kojoj je javno govorila. Milica je priznala da je dugo šutjela i trpjela, a kada je odlučila progovoriti, šokirala je javnost detaljima iz privatnog života. Time je postala simbol žene koja, iako slomljena, ima hrabrosti priznati svoju bol. Svojedobno je emisiji Sportal progovorila je o bivšoj ljubavnoj vezi, u kojoj je, kako kaže, proživjela teško psihičko i fizičko zlostavljanje.

Burne ljubavi i raskidi koji tresu javnost

Imala je u životu niz burnih veza, raskida i prepucavanja u medijima. Njezin ljubavni život postao je stalna tema tabloida – svaki partner, svaka svađa i svaka nova priča završila bi na naslovnicama. Sama je jednom izjavila da joj je “srce često bilo jače od razuma”, a upravo to ju je vodilo u skandale.

"Na kraju patiš, patiš, koliko god možeš izdržati. Jednom ti dođe policija na vrata, onako isprebijan i kažeš 'nije to ništa' jer ti je prijetio da će te ubiti ako budeš bučila. I onda policija prolazi kroz stan i kaže 'dobro, ovdje nije bilo nasilja", započela je svoju tešku priču pa nastavila:

Teška financijska situacija

"I onda dođeš do tog trenutka kad ostaneš bez dinara, kad ti uperi pištolj, kad ti prijeti da će te ubiti, da će ti uzeti sve pare, odeš u banku, on te čeka, daš mu", ispričala je svojedobno mučne detalje.

Kada je prekinula nasilnu vezu, našla se u teškoj financijskoj situaciji koja je bila još izazovnija iz razloga što se osim o sebi, brinula i o svom djetetu kao samohrana majka.

Kako bi zaradila za život, počela je prodavati odjeću, a u tome joj je najviše pomogla njena, kako ju je nazvala, 'dobra vila', pjevačica Aleksandra Prijović.

"Ne sramim se reći da je Aleksandra Prijović bila osoba broj jedan koja mi je pomogla, koja me je zagrlila, poljubila i rekla 'za tvoje dijete i tebe'", otkrila je košarkašica.

Skandali koji su je obilježili

Milica Dabović uvijek je bila magnet za medije. Od bizarnog ponašanja, preko sukoba na društvenim mrežama, pa sve do priča koje su punile portale, njezino ime nikada nije prolazilo nezapaženo. Kritizirali su je, osuđivali, ali i pratili svaki njen korak – jer ona nikada nije bila “obična”.

Nova uloga

Ipak, posljednjih godina njezin život poprimio je novu dimenziju. Postala je majka, a rođenje sina za nju je bilo najveća pobjeda. Javnost i dalje izaziva, dijeli svoje misli i projekte, ali sada kroz prizmu majčinske borbe i odgovornosti.

Majčinstvo kao najveća pobjeda

Milica ne skriva da joj je rođenje sina potpuno promijenilo život. Iako je samohrana majka, otvoreno govori da u toj ulozi pronalazi novu snagu i motivaciju. Često na društvenim mrežama dijeli trenutke sa sinom, naglašavajući da joj je upravo on najveći oslonac i razlog zbog kojeg je ostavila iza sebe turbulentnu prošlost.

Povratak u javnost

Dabović i dalje privlači pažnju javnosti, ali ovaj put kroz drugačije projekte. Pojavljuje se u medijima, gostuje u emisijama i koristi svoju popularnost kako bi govorila o temama koje smatra važnima – od sporta i discipline, pa sve do problema s kojima se žene suočavaju u obiteljskim i partnerskim odnosima.

Projekti i nove uloge

Osim medijskih istupa, Milica je aktivna i na društvenim mrežama gdje razvija vlastite projekte – od promocije zdravog života i treninga do motivacijskih poruka. Ponekad izazove podijeljene reakcije, ali nema sumnje da ostaje osoba koju javnost pomno prati.

Od heroja parketa do junakinje tabloida

Milica Dabović ostaje jedno od najkontroverznijih imena regionalnog sporta. Dok je na parketu bila vođa i heroina, izvan njega postala je junakinja tabloida – žena koja je preživjela nasilje, živjela burno i nastavila se boriti. I danas, daleko od profesionalne košarke, njezina priča izaziva jednako zanimanje kao i onda kada je zabijala ključne koševe.