Ovo je najšarmantnija sportašica svijeta: 'Govore da sam muškobanjasta. Ponosim se svojim tijelom'

Ilona Delsing Rosa Maher slavna je 29-godišnja američka ragbijašica koja privlači pažnju svojom igrom, sportskim talentom, karizmom, osobnošću, izgledom i, baš kao na terenu kad ima loptu, krči put svim ženama koje su nesigurne u sebe, ženama koje drugi kritiziraju na račun izgleda, ali ne samo izgleda nego i drugih stvari. Debitirala je s Bristol Bearsima pred rekordnom publikom, a njezin Instagram i TikTok profil samo rastu u popularnosti dok promiče pozitivnu sliku ženskog tijela i ženski sport u Americi, zemlji gdje ragbi još uvijek nije mainstream, kako javlja The Sunday Times. Dva puta je nastupila na Olimpijskim igrama za američku ragbi reprezentaciju.

Za nju govore kako je idealan spoj atletske snage i medijskog šarma, što je čini pravim magnetom za publiku. Oni koji je bolje poznaju govore kako je jako šarmantna i kako ima onaj faktor X.

Kroz objave na društvenim mrežama puno radi na promociji ženstvenosti i toga da se svaka žena treba osjećati ugodno u svom tijelu. Naravno, radi i na promociji ženskog ragbija i općenito ženskog sporta...

Ilona Maher je u više navrata otvoreno progovarala o negativnim komentarima koje je dobivala zbog svog izgleda i kilaže — kritike koje su je etiketirale kao “muškobanjastu”, optuživale za uzimanje steroida ili čak tvrdile da je transrodna. Ilona je svojedobno objavila emotivni video u kojem priznaje da su je online trolovi godinama vrijeđali nazivajući je “muškarcem”, “maskulinom” te sugerirajući da uzima steroide. Iako je ovo samo dodatno uzdrmalo njezino samopouzdanje i natjeralo je u suze, nije izgubila vjeru u sebe, javlja OUSports.

U svom govoru iz Paris Olympics-a kazala je:

“Uvijek dobijem komentare da me zovu muškarcem, da sam muškobanjasta, pitaju jesam li na steroidima... Oni žene stavljaju u određeni kalup, misle da bi žene trebale biti nježne i krhke... ali to nije istina", rekla je Ilona Delsing Rosa Maher.

Također je istaknula kako je napadnuta i zbog svog BMI-a (Body Mass Index - Indeks tjelesne mase). Neki trollovi na društvenim mrežama aludirali su da joj je index tjelesne mase 30%, na što je ona duhovito uzvratila:

Foto: Pham

“Da, moj indeks tjelesne mase iznosi 29,3. Smatra se da sam ‘pretila’. Ali gle — idem na Olimpijske igre, a ti ne", prenosi New York Times njezinu izjavu prije OI u Parizu 2024.

U intervjuima je ponavljala snažnu poruku:

“Žene mogu biti snažne, imati široka ramena, zauzimati prostor i biti velike. Ja sam mišićava, snažna, osjećam se ženstveno i ponosim se sa svojim tijelom i sobom kao takvom. Znate, bit žena nije definirana samo izgledom", govori s puno samopouzdanja Ilona Maher.

Njezina iskustva otkrivaju koliko se društvo i dalje drži krutih rodnih stereotipa i očekivanja u pogledu ženstvenosti, a izjave Ilone Maher predstavljaju glas otpora i pokazuje ženstvenost, demonstrira da ženstvenost nije jednoličan pojam, a snaga i krhkost nisu isključivi. Njezina otvorenost omogućuje mnogim ženama, posebno sportašicama, da prihvate svoje tijelo i identitet bez slijepog priklanjanja nametnutim normama. Na Instagramu Illona Maher ima više od 1.7 milijuna pratitelja, prenosi News.au.com.