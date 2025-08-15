Nekad najljepša sportašica o carstvu dekoltea i mini suknjica: 'A ja s tatom u restoranu'

Maria Šarapova, slavna bivša tenisačica, u opuštenom razgovoru s također bivšim slavnim tenisačem i njezinim prijateljem Andyjem Roddickom, otkrila je niz anegdota iz svoje blistave karijere, ali i privatnog života. Gostujući u njegovom popularnom podcastu "Served with Andy Roddick", Šarapova se dotaknula majčinstva, poslovnih pothvata i sjećanja na dane s Toura.

Ipak, jedna priča posebno je odjeknula – ona o njenom prvom posjetu Parizu kao 19-godišnjakinje i Roddickovoj "nevinoj" preporuci za večeru koja se pretvorila u scenu dostojnu holivudske komedije.

Prvi posjet Parizu i nezaboravna preporuka

Priča nas vraća u sredinu 2000-ih. Mlada Maria Šarapova, već tada osvajačica Wimbledona i svjetska zvijezda, prvi put je boravila u Parizu. Odsjela je u prestižnom hotelu Park Hyatt i, tražeći mjesto za večeru, odlučila je pitati za savjet kolegu s Toura, Andyja Roddicka, poznatog po svom smislu za humor i reputaciji šaljivdžije.

Roddick joj je bez oklijevanja preporučio, kako je rekla, "Hotel Coast", za koji se vjeruje da je zapravo bio Hotel Costes, kultno i iznimno mondeno mjesto u srcu Pariza, poznato po svojoj ekskluzivnoj atmosferi i trendi klijenteli. Ne sluteći ništa, Šarapova je prihvatila preporuku i uputila se na večeru. No, nije bila sama.

"I pomislila sam, o, super. Znate, tu je moj tata i nekoliko muških članova mog tima, moj trener, kondicijski trener i fizioterapeut. Četiri muškarca i ja", prisjetila se Šarapova. "Ulazimo unutra... To je hotel i trebao bi biti trendi hotel. Tada to nisam znala. Ušli smo i smjestili su nas za stol."

Šok u mondenom hotelu

Ono što je uslijedilo mladu je tenisačicu ostavilo bez teksta. Atmosfera restorana bila je daleko od onoga što je očekivala za mirnu večeru sa svojim timom. Prizor koji ju je dočekao bio je, prema njenim riječima, kao iz pariškog kabarea.

"Svaka konobarica, mislim, izgledala je kao da je iz Moulin Rougea", ispričala je kroz smijeh.

"Pomislila sam:'Ovaj tip me sigurno zafrkava'. Ti si me stvarno, namjerno kao 19-godišnjakinju, doveo na takvo mjesto. Nisam mogla vjerovati što vidim. Svuda oko mene sijevali su duboki dekoltei i mini suknjice", otkriva Maria Sharapova.