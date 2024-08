Ilona Maher (27), američka igračica ragbija, našla se na meti kritika zbog svoje kilaže. Sportašica se natječe na Olimpijskim igrama, predstavljajući Sjedinjene Američke Države, a nerijetko putem društvenih mreža priča o idelima ljepote i nesigurnostima oko izgleda. Prije nego je Ilona otputovala u Pariz, jedna korisnica TikToka prokomentirala je njezin indeks tjelesne mase, naglasivši da sportašica vjerojatno ima velik postotak masti.

"Kladim se da ona ima 30% BMI- a", napisala je korisnica. Olimpijka je odlučila odgovoriti na njen komentar.

"Hvala ti na ovom komentaru. Mislim da si me htjela poniziti, no to je zapravo činjenica. Imam BMI 30. Odnosno, 29,3, da budem preciznija. Cijeli život su mi govorili da sam prekomjerne težine", rekla je Ilona. Objasnila je da je već tijekom školskih dana osjećala nesigurnost zbog svoje težine.

Ipak, pričajući sa svojim dijetetičarom saznala je da indeks tejelsne mase nije dovoljno relevantan za sportaše, s obzirom na to da ne uzima u obzir mišićnu masu.

Otkrila je pratiteljima da je visoka 177 centimetara te ima 90 kilograma. Ipak, može se pohvaliti s čak 77 kilograma nemasne mase. Prema indeksu tjelesne mase smatra se da ima prekomjernu težinu, no njoj to ne smeta.

"Ja bar idem na Olimpijske igre, a ti ne", zaključila je sportašica. Velik broj korisnika drušvenih mreža stao je na stranu olimpijke, bodreći je i hvaleći njen odgovor hejterici. Ilona je dosta popularna na društvenim mrežama, a smatraju je i jednom od najsmješnijih sportašica na Olimpijskim igrama.

Kao članica američkog ženskog ragbi tima osvojila je brončanu medalju na ovogodišnjim igrama, a natjecala se i u Tokiju prije četiri godine.

