Majku razbjesnila rođendanska zabava: 'Svatko je platio ulaznicu. Što je to bilo?!'

Majka dvoje djece ovaj tjedan je objavila viralni video o rođendanskoj zabavi na kojoj je njezino dijete bilo, a za koju kaže da "nije imala ni tortu."

"Pokušala sam se ponašati normalno, ali što je to bilo?" Majka je napisala uz snimke s klizališta: "Nedavno sam bila na dječjoj rođendanskoj zabavi. Ispostavilo se da je svatko morao platiti svoju ulaznicu. "Bez hrane, bez pića – čak nije bilo ni torte''.

"Djeca su se igrala, pa otišla. Svi su donijeli poklone. Pokušala sam se ponašati normalno, ali iskreno, što je to bilo?"

Objavila je kratki isječak s vrlo jasnom porukom. "Ljudi su čudni. Zašto jednostavno ne pozovu djecu u park? Ili zašto ne napišu 'bez poklona, molim', ako doslovno ništa ne misle pripremiti?" Objava je u kratkom vremenu privukla više od 4.000 komentara, a pregledana je više od 1,5 milijuna puta.

No, mnogi se nisu složili s ogorčenom majkom. "Možda roditelji nemaju novca, a žele svom djetetu prirediti dobar rođendan i možda biste vi ljudi s novcem trebali imati sažaljenja", smatra jedna osoba u komentarima, a na to ljutita maka odgovara "Ne dobivaš ništa što si ne možeš priuštiti''. Drugi pratitelj predlaže: "Razmislite na trenutak – siromašna djeca također zaslužuju zabave, čak i ako one ne udovoljavaju očekivanjima odraslih''.

No, bilo je i mnogo onih u komentarima koji dijele stavove bijesne majke. "Zašto ljudi brane oakve postupke? Roditelji nisu uložili ni novac ni trud u organiziranje zabave, očito je da je to pokušaj izvlačenja novca i nije smiješno. Mogli ste napraviti cupcakese iz kutije za jedan dolar. Voda je besplatna", piše u jednom od komentara, a ista osoba predlaže ''Razumijem da neki ljudi ne mogu priuštiti zabave. Skupe su, ali morate postaviti jasna očekivanja u pozivnici. Pridružite nam se na rođendanskoj igri. Svako dijete odgovorno je za ulaz. Pokloni nisu obavezni''.

