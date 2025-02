Ova preslatka mrvica pobijedila je smrt: 'Iako je malena, vrlo je snažna'

"Bilo je to najteže razdoblje u mom životu. Tijekom cijele trudnoće krvarila sam, što je bilo zastrašujuće. U bolnici su mi tri puta rekli da je moja beba preminula prije nego što su me uopće ultrazvučno pregledali, zbog količine krvi koju sam gubila, tada sam bila deset tjedana trudna. Bilo je to užasno čuti, apsolutno pogubno za dušu", ispričala je Geriiee za NeedToKnow.