Gdje je danas Aleksandra Mindoljević Drakulić? Bivša Loto djevojka posvećena je pomaganju drugima

"Tijelom mi prolazi tjeskoba i zabrinutost, a katkada osjećam samo strah od smrti. Nakon 17 dana bolnice i dvije operacije (druga je bila zbog komplikacija u liječenju), jedva sam čekala otpust kući. Ja na postintenzivnoj neurologiji među osamdesetogodišnjacima, smrti oči u oči. Hoće li život sada biti nešto drugo? Oleg je bio kod kuće kad mi se to dogodilo. Silna vrtoglavica, mrači mi se, ne mogu ustati iz kreveta, potpuna nemoć, frfljam. Bio je sabran, odmah je nazvao tatu i rekao mu: "Tata, moraš doći doma, mami nije dobro". Čučala sam u kutu sobe ispod kreveta u pidžami u polusvjesnom stanju kad su došli po mene. Osjećala sam silnu zahvalnost i nije me bilo strah. To neću nikada zaboraviti. 15. rujna 2017.", napisala je Aleksandra na Facebooku te tekst naslovila "Ja sam mu dala život i on je meni dao život".