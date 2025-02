Sonja (57) i Marko (69) čekaju prvu bebu, pitali smo vas što mislite: 'Oni su čudo'

Sretni i pozitivni, puni vjere da će ostvariti san o roditeljstvu bez obzira na godine, Sonja (57) i Marko Mirotić (69), napokon su dobili sretnu vijest - čekaju bebu. Ako je suditi prema odgovorima u videu na Tik Toku RTL-ovog portala Net.hr, nekima je to čudno, a drugima, pak, čudo.

"Sonja i Marko će prvi puta postati roditelji, što mislite o tome?", pitali smo vas.

"Pa nemam uopće predrasude, ali ne znam je li to izvedivo uopće za tu ženu", glasi jedan od odgovora.

"Mislim ne znam, čudo su prirode", istaknula je jedna žena.

"Moglo bi se dogoditi da djeca u osnovnoj školi ostanu bez oba roditelja. Ne znam koliko je to pametno", smatra jedan čitatelj.

'Nisu godine upitne'

No, nasreću, nisu svi ispitanici bili tako skeptičnog stava. Dosta njih pružilo je podršku paru koji je godinama željno iščekivao da postanu roditelji, te su im ovim putem zaželjeli sreću.

"Mislim da nisu godine upitne, ono bitno je da se ljudi vole", rekao je jedan ispitanik.

"Pa dobro, ima danas svega, tako da, ako mogu Mick Jagger i Al Pacino s ovim godinama biti roditelji, zašto ne bi neki koji su mlađi od njih? Tako da nema problema", smatra drugi.

"I jedno i drugo su dosta stariji, tako da na njima je da odlučuju. Ako je to njima OK, onda je meni isto OK", kaže jedan mladić.

Prvo dijete očekuju u travnju

Podsjetimo, Sonja i Marko su iz Grbavaca, mjesta nedaleko od Podgorice u Crnoj Gori. Oni, nakon dugogodišnje bitke da potpomognutom oplodnjom postanu roditelji i dobiju potomstvo, očekuju svoje prvo dijete u travnju, kada je Sonja termin za porod.

U braku su 23 godine. Njihova priča o upornosti, ljubavi i vjeri inspiracija je mnogima, a Sonja je poručila svim parovima koji prolaze istu borbu koju su prošli oni da odustaju. "Ako me zdravlje posluži, idemo dalje", kazala je.

Bračni par je posjećivao liječnike i klinike diljem regije kako bi dobili dijete, no bez uspjeha. Pomoć su konačno dobili u jednoj klinici u Skoplju, gdje su ih liječnici prihvatili bez obzira na godine.

"Mnoge klinike imaju ograničenje do 54. godine. Ja sam punila 56 i mislila sam da je gotovo. No, u Skoplju su nam rekli da limita nema. Otišli smo na preglede 1. travnja, a nakon nekoliko mjeseci, 26. srpnja, obavljen je transfer embrija. Oplođeno je pet embrija, dva su mi ubrizgana, jedan se zadržao, a još tri čekaju", otkrila je Sonja.

