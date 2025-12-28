Rat u Ukrajini stvorio novu vojsku Putinovih milijardera, a ovo im je najveća prijetnja

Od početka rata s Ukrajinom, broj milijardera u Rusiji je dosegnuo povijesni maksimum.

Poznatiji kao oligarsi, ruski bogataši i moćnici su izgubili sav svoj politički utjecaj otkad je Vladimir Putin prije 25 godina došao na vlast, piše BBC.

Za ruskog predsjednika to je dobra vijest. Zapadne sankcije nisu uspjele pretvoriti ultrabogate u njegove protivnike, a politika "mrkve i batine" učinila ih je tihim pristašama režima.

Opekao se

Kako izgleda "batina", dobro zna bivši bankarski milijarder Oleg Tinkov.

Dan nakon što je na Instagramu rat nazvao "ludilom", njegove su rukovoditelje kontaktirali ljudi iz Kremlja. Upozorili su ih da će Tinkoff banka, koja je tada bila druga najveća u Rusiji, biti preuzeta od države ako se u potpunosti ne distancira od svog osnivača.

"Nisam mogao razgovarati o cijeni. Bilo je kao otmica, uzmeš ono što ti ponude. Nema pregovora.", rekao je Tinkov za New York Times.

Napustio je Rusiju

Samo tjedan dana kasnije, tvrtka povezana s Vladimirom Potaninom, danas petim najbogatijim Rusom i dobavljačem nikla za motore borbenih zrakoplova, objavila je da kupuje banku. Tinkov tvrdi da je prodana za svega tri posto stvarne vrijednosti.

Na kraju je izgubio gotovo devet milijardi dolara bogatstva i napustio Rusiju.

To je svijet daleko od onoga kakav je bio prije Putinova dolaska na vlast.

Preuzimanje zasluga

Nakon raspada Sovjetskog Saveza dio Rusa enormno se obogatio preuzimanjem nekadašnjih državnih divova i korištenjem prilika koje je donio rani kapitalizam. U kaotičnom političkom razdoblju novostečeno bogatstvo donijelo im je i velik utjecaj, pa su postali poznati kao oligarsi.

Najutjecajniji među njima, Boris Berezovski, tvrdio je da je upravo on stajao iza Putinova dolaska na vlast 2000. godine. Godinama kasnije zbog toga je javno izrazio kajanje:

"U njemu nisam prepoznao budućeg pohlepnog tiranina i uzurpatora, čovjeka koji će zgaziti slobodu i zaustaviti razvoj Rusije“, napisao je Berezovski 2012. godine.

Pronađen je mrtav...

Moguće je da je Berezovski prenaglasio vlastiti utjecaj, no u to vrijeme oligarsi su zaista imali snažan utjecaj na sam vrh vlasti. Nešto više od godinu dana nakon što je uputio ispriku, pronađen je mrtav u egzilu u Velikoj Britaniji, a do tog trenutka ruska je oligarhija već praktički prestala postojati.

Zbog toga, kada je Vladimir Putin 24. veljače 2022., samo nekoliko sati nakon što je naredio potpunu invaziju na Ukrajinu, okupio najbogatije ljude u Rusiji u Kremlju, gotovo nitko nije imao prostora za protivljenje, iako su bili svjesni da će im rat donijeti ogromne financijske gubitke.

"Nadam se da ćemo i u ovim novim okolnostima surađivati jednako dobro i učinkovito", poručio im je Putin, dok je jedan od novinara koji je svjedočio sastanku milijardere opisao kao "blijede i neispavane".

Drastičan pad

Razdoblje uoči invazije, kao i njezini prvi učinci, snažno su pogodili rusku elitu. Prema podacima Forbesa, u godinu dana, do travnja 2022. godine, broj ruskih milijardera pao je sa 117 na 83, a zajedno su ostali bez 263 milijarde dolara, što u prosjeku znači gubitak od 27 posto imovine.

No kasnije se pokazalo da je uključenost u Putinovo ratno gospodarstvo donijela i ozbiljne financijske koristi.

Masovna državna ulaganja u rat potaknula su gospodarski rast veći od četiri posto godišnje tijekom 2023. i 2024. godine, od čega su profitirali i oni najbogatiji koji nisu izravno sudjelovali u vojnim poslovima.

Sudjelovali su u opskrbi vojske

Više od polovice ruskih milijardera 2024. godine na neki je način sudjelovalo u opskrbi vojske ili je profitiralo od invazije, kaže Giacomo Tognini iz Forbesa.

"A to čak ne uključuje one koji nisu izravno povezani, ali im je nužan odnos s Kremljem. Svaki biznis u Rusiji mora imati neku vrstu odnosa s vlašću", rekao je za BBC.

Ove je godine Rusija imala rekordan broj milijardera, čak njih 140, čija je ukupna imovina iznosila 580 milijardi dolara, tek tri milijarde manje od rekorda prije invazije.

Kažnjavao je one koji mu se suprotstave

Dok je vjernim saveznicima dopuštao da gomilaju bogatstvo, Putin je sustavno obračunavao s onima koji nisu htjeli slijediti zadani smjer. Rusi i danas pamte slučaj Mihaila Hodorkovskog, nekadašnjeg najbogatijeg čovjeka u zemlji, koji je nakon osnivanja prodemokratske organizacije 2001. završio iza rešetaka i ondje proveo deset godina.

Od početka invazije na Ukrajinu gotovo cijela ruska poslovna elita utihnula je. Nekolicina koja se javno usprotivila ratu bila je prisiljena otići iz zemlje, ostavivši iza sebe i velik dio svog bogatstva.

Iako su ruski milijarderi ključni za ratnu ekonomiju i iako su mnogi pod udarom zapadnih sankcija, pokušaj Zapada da ih financijski oslabi i okrene protiv Kremlja očito nije dao rezultate. Njihova postojana imovina i potpuni izostanak otvorenog otpora govore dovoljno.

Nema razmišljanja o bijegu

Ako je itko razmišljao o bijegu na Zapad s milijardama, sankcije su to onemogućile.

"Zapad je učinio sve da ruski milijarderi stanu pod zastavu", kaže Alexander Kolyandr iz Centra za europsku politiku (CEPA).

"Nije postojao nikakav plan ni jasan put da itko ‘prebjegne’. Zamrznuta imovina, blokirani računi i zaplijenjena imanja zapravo su pomogli Putinu da mobilizira milijardere i njihovo bogatstvo za ratno gospodarstvo", nadodao je Kolyandr.

'Vojska utjecajnih i aktivnih lojalista'

Povlačenje zapadnih kompanija nakon početka invazije otvorilo je prostor koji su brzo iskoristili poduzetnici bliski Kremlju, preuzimajući iznimno vrijednu imovinu po povoljnim, često simboličnim cijenama.

Time je, prema ocjeni Alexandre Prokopenko iz Carnegie Russia Eurasia Centra, stvorena nova "vojska utjecajnih i aktivnih lojalista". Njihova ekonomska budućnost vezana je uz nastavak konfrontacije sa Zapadom, dok im je najveća prijetnja mogući povratak prijašnjih vlasnika. Samo tijekom 2024. godine, na taj je način nastalo čak 11 novih ruskih milijardera.

Unatoč ratu i zapadnim sankcijama, ili upravo zahvaljujući njima, ruski predsjednik uspio je zadržati čvrstu kontrolu nad ključnim političko-gospodarskim akterima u zemlji.

