Pink bijesna zbog glasina o razvodu: 'Možda su mogli obavijestiti mene i djecu'

Grammyjem nagrađena pjevačica Pink oštro je demantirala glasine o navodnom razvodu od supruga Carey Hart, s kojim je u braku gotovo 20 godina, nazvavši cijelu priču – lažnim vijestima. Pjevačica je reagirala nakon što su se u američkim medijima pojavile tvrdnje da se par navodno razišao, što je ona ubrzo opovrgnula putem društvenih mreža, piše portal Unilad.

Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia

U videu koji je objavila na Instagramu Pink je ironično komentirala kako je i sama tek iz medija saznala da je navodno razdvojena od supruga. Zahvalila je časopisima koji su prenijeli informaciju, dodavši kako bi možda trebali obavijestiti i njihovu djecu – 14-godišnjakinju i devetogodišnjaka – jer ni oni ne znaju ništa o tome.

Ipak, pjevačica se nije zaustavila samo na demantiju, već je iskoristila priliku da kritizira medije zbog fokusiranja na njezin privatni život umjesto na važnije teme. Poručila je da bi se javnost mogla baviti ozbiljnijim pitanjima poput društvenih problema, položaja žena u sportu ili uspjeha američkih sportašica na Olimpijskim igrama.

Foto: Famous, Bang Media International/Alamy/Profimedia

Na kraju je jasno poručila da su priče o razvodu potpuno netočne te dodala kako joj smeta izraz "fake news", ali da upravo tako može opisati ove napise. Medijima je uputila i poruku da mogu raditi bolje, dok je obožavateljima zahvalila na podršci.

'Nikad se nisam uklapala u kalupe'

Ironično, glasine su se pojavile upravo u trenutku kada je Pink doživjela veliki profesionalni uspjeh. Pjevačica je 25. veljače saznala da je nominirana za ulazak u Rock and Roll Hall of Fame za 2026. godinu, zajedno s nizom poznatih izvođača koji su obilježili glazbenu scenu.

Umjesto da se govori o njezinu uspjehu, najveća pažnja bila je usmjerena na njezin brak, što ju je posebno razočaralo. Pink je zato na društvenim mrežama podijelila i emotivnu objavu u kojoj je izrazila oduševljenje nominacijom, naglasivši kako taj uspjeh ne pripada samo njoj nego i svim obožavateljima koji su je podržavali kroz karijeru.

Istaknula je kako se nikada nije uklapala u kalupe te da joj je upravo to uvijek bila snaga, dodavši kako je nominacija priznanje svima koji su se ikada osjećali drugačije i pronašli utjehu u njezinoj glazbi.

