Bill Gates priznao afere s dvije Ruskinje i ispričao se zaposlenicima zbog veza s Epsteinom?

Suosnivač Microsofta Bill Gates navodno je priznao zaposlenicima svoje zaklade da je imao izvanbračne veze s dvije Ruskinje te da je pogriješio održavajući kontakte sa seksualnim prijestupnikom Jeffrey Epstein, objavio je The Wall Street Journal.

Prema navodima američkog lista, Gates je navodno internom sastanku rekao da je imao aferu s ruskom bridž igračicom Milom Antonovom, koju je upoznao na turnirima, te s ruskom nuklearnom fizičarkom s kojom je bio u kontaktu kroz poslovne aktivnosti. Istodobno je, prema pisanju američkih medija, naglasio da ''nije učinio ništa nezakonito'' te da nikada nije provodio vrijeme s Epsteinovim žrtvama.

Foto: TT News Agency, TT News Agency/Alamy/Profimedia

''Bila je pogreška provoditi vrijeme s njim“, navodno je rekao Gates zaposlenicima, ispričavši se što je pojedine dužnosnike Zaklade uključio u razgovore s Epsteinom. ''Ispričavam se svima koji su zbog moje pogreške uvučeni u ovu situaciju“, prenosi list.

Kontakti nakon zatvorske kazne

Gates je Epsteina upoznao 2011. godine. Tijekom iduće tri godine ostali su u kontaktu i sastajali se u Americi i inozemstvu, navodno razgovarajući o filantropskim projektima.

Na sastanku je Gates potvrdio da je s Epsteinom boravio u New Yorku, Njemačkoj, Francuskoj i Washingtonu, ali je zanijekao da je ikada prespavao kod njega ili posjetio njegov privatni karipski otok Little Saint James, piše The Sun.

Navodi o pritiscima i e-mailovima

Prema pisanju lista, Epstein je u jednom trenutku saznao za Gatesove izvanbračne veze te u e-mailu iz 2013. godine spomenuo dvije žene za koje je tvrdio da su bile u vezi s milijarderom dok je bio u braku. U jednoj poruci navodno je sugerirao da bi njihova priča mogla postati javni skandal.

Spominje se i da je Epstein financirao školovanje Antonove, a potom tražio da mu Gates nadoknadi trošak – potez koji su izvori lista protumačili kao pokušaj pritiska.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia

Gates je i ranije priznao da je imao afere tijekom braka s Melindom Gates, koja je 2021. podnijela zahtjev za razvod nakon 27 godina braka.

Za sada nema dokaza o kaznenoj odgovornosti Billa Gatesa, a on odbacuje bilo kakve tvrdnje o nezakonitom postupanju povezanom s Epsteinom.

