Horor u Americi: Atletičar (23) ubijen od strane djevojke - atletičarke (27)

Tragedija na fakultetu Lincoln nakon što je mladi atletičar preminuo od posljedica uboda nožem, a njegova djevojka optužena je za ubojstvo drugog stupnja. Par je bio dio istog atletskog tima, a djevojka tvrdi da je djelovala u samoobrani.

Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Jefferson City policija primila je dojavu u 1:09 sati ujutro na adresi u blizini kampusa u Missouriju. Prilikom dolaska, policajci su zatekli Kevaughna Goldsona s ubodnim ranama u prsima i leđima. Mladića su helikopterom prebacili u University Hospital, ali, nažalost, preminuo je od zadobivenih ozljeda.

Denita Jackson, sprinterica u Lincoln University timu, ispričala je policiji da je u nedjelju navečer ranije napustila posao jer se nije osjećala dobro. Nakon povratka kući zatekla je Goldsona u sobi svoje cimerice, iza zaključanih vrata, i tvrdila da su zatekli Goldsona i cimericu u odjeći u krevetu.

Prema njenim riječima, izbio je sukob u kojem je Goldson navodno udario Jackson u trbuh, oborio je s kreveta i počeo je gušiti. Jackson tvrdi da je tada uzela nož ispod kreveta i u samoobrani ga ubodla prije nego što je pozvala 911. Policija ju je uhitila i prevezla u zatvor okruga Cole. Tužitelji su je optužili za ubojstvo drugog stupnja i naoružano kriminalno djelo.

Lincoln University je nakon incidenta izdao priopćenje u kojem izražava sućut obitelji i prijateljima pogođenima ovom "tragičnom situacijom".

