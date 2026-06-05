Najrazorniji trenutci u životu Princeze popa: Ovako izgleda strana slave o kojoj se ne govori

Bila je to godina koja je definirala jednu eru tabloida i zauvijek promijenila pogled javnosti na cijenu slave. Godina 2007. za Britney Spears (44), jednu od najvećih pop zvijezda na svijetu, nije bila obilježena glazbenim ljestvicama, već zaglušujućom bukom bljeskalica fotoaparata koje su dokumentirale njezin javni slom. Vrhunac te mučne godine, urezan u kolektivno sjećanje, trenutak je kada je pjevačica pred desecima objektiva obrijala glavu. No, priča iza tog čina mnogo je kompleksnija od senzacionalističkih naslova koji su vrištali s naslovnica.