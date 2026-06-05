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BRITNEY SPEARS /

Najrazorniji trenutci u životu Princeze popa: Ovako izgleda strana slave o kojoj se ne govori

Najrazorniji trenutci u životu Princeze popa: Ovako izgleda strana slave o kojoj se ne govori
Foto: FAME PICTURES/Backgrid USA/Profimedia
Put prema slomu počeo je mjesecima ranije. Nakon što je u studenome 2006. podnijela zahtjev za razvod od Kevina Federlinea, Britneyin život počeo se odvijati pod nemilosrdnim mikroskopom javnosti.
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Bila je to godina koja je definirala jednu eru tabloida i zauvijek promijenila pogled javnosti na cijenu slave. Godina 2007. za Britney Spears (44), jednu od najvećih pop zvijezda na svijetu, nije bila obilježena glazbenim ljestvicama, već zaglušujućom bukom bljeskalica fotoaparata koje su dokumentirale njezin javni slom. Vrhunac te mučne godine, urezan u kolektivno sjećanje, trenutak je kada je pjevačica pred desecima objektiva obrijala glavu. No, priča iza tog čina mnogo je kompleksnija od senzacionalističkih naslova koji su vrištali s naslovnica.

5.6.2026.
6:04
Hot.hr
Profimedia
Britney SpearsZivcani SlomSlom ZivacaOvisnost
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