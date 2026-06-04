Tjedan dana prije SP-a, glavni grad izgleda kao ratna zona: Prosvjednici napravili kaos

Mexico City se priprema za nogometnu groznicu Svjetskog prvenstva 2026. godine, no umjesto slavlja, ulice su postale poprište bijesa. Nezadovoljni učitelji, točnije, pripadnici disidentskog krila nacionalnog sindikata učitelja, poznatog kao CNTE, kreirali su kaos u glavnom gradu Meksika.

Samo tjedan dana prije otvaranja, prosvjednici su srušili divovske kipove nogometnih zvijezda, šaljući snažnu poruku vladi i svijetu. To je bio samo početak prosvjeda. Nakon što Vlada nije ispunila njihove uvjete, nastali su puno žešći i vatreniji prosvjedi.

U gradu u kojem se za tjedan dana treba prvi puta zakotrljati lopta na Svjetskom prvenstvu 2026., prizori su kao da je riječ o ratnoj zoni, a ne gradu domaćinu SP-a. U fotogaleriji pogledajte i pročitajte što se događa.