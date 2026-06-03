Zmija oko vrata i provokativne poze: Ovako je Sydney Sweeney ušutkala kritičare

Egzotična zmija oko vrata, provokativne poze na šanku i trenuci iza kulisa – tako je Sydney Sweeney (28) na društvenim mrežama obilježila završnicu treće sezone serije Euforija. Objavom je ujedno poslala poruku kritičarima njezina lika Cassie Howard, koja već godinama slovi za jednu od najkontroverznijih junakinja serije, a njezine scene redovito izazivaju podijeljene reakcije publike.

"To se zove... gluma“, kratko je poručila glumica nakon što je njezina uloga ponovno potaknula brojne rasprave među gledateljima.

Mnogi su njezine riječi shvatili kao jasan odgovor svima kojima su zasmetale eksplicitnije scene i razvoj Cassiene priče tijekom aktualne sezone.

Neke od njezinih najpoznatijih fotografija koje su obilježili, između ostalog, i treću sezonu popularne serije - pogledajte u galeriji.