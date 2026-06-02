Sve su uzbudile OnlyFans scene Sydney Sweeney, a sada je otkriveno tko je inzistirao na njima. Iznenadit će vas

Iako u seriji "Euforija" glume neke od trenutno najvećih holivudskih zvijezda, kao što su glumica Zendaya (29) i glumac Jacob Elordi (28), fokus javnosti ipak je na atraktivnoj Sydney Sweeney (28) koja je svojim eksplicitnim scenama privukla veliku pažnju gledatelja i postala jedna od najprepoznatljivijih zvijezda serije.

Iako serija progovara o raznim suvremenim, aktualnim i tabu temama, upravo su te eksplicitne scene posljednje sezone postale glavna tema.

Golišave scene zgodne plavokose glumice mnogima su ipak bile previše, a posebno iznenađuje podatak da je upravo ona inzistirala da se te scene snime.

Levinson je otkrio da je u početku razmišljao o snimanju scena bez eksplicitne golotinje, no Sydney Sweeney ga je uvjerila da to ne bi bilo u skladu s likom koji tumači. Pritom je pohvalio glumicu nazvavši je neustrašivom profesionalkom koja na set uvijek dolazi potpuno pripremljena te istaknuo veliko međusobno povjerenje i uspješnu suradnju.

Iako se Sydney Sweeney nije javno oglasila povodom Levinsonovih komentara, nedugo nakon posljednje epizode serije na Instagramu je objavila galeriju fotografija uz kratak opis: "to se zove... gluma".

"Imate mene, imate Zendayu, imate sve te žene koje su vrlo snažne i neovisne. Da se nismo osjećale ugodno s nečim, ili da smo vidjele nešto što nam se ne sviđa, sve bismo progovorile", izjavila je Sweeney za Variety još 2023. godine potvrđujući kako se slaže sa svime što se nalazi u scenariju serije.