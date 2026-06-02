Hrvatska i Belgija godinama su se borile za titulu najjačeg autsajdera, a sada slijedi nastavak sage

Hrvatska danas igra prvu od dvije prijateljske utakmice uoči puta u Sjedinjene Američke Države, gdje će igrati protiv Engleske, Gane i Paname u skupini L Svjetskog prvenstva.

Protivnik je Belgija, a izbornik Zlatko Dalić na teren će poslati sastav s trojicom u obrani, a bit će mu to treći put da vodi momčad protiv "Crvenih vragova", jedne od rijetkih reprezentacija koje naš izbornik dosad nije pobijedio. U prvom susretu, odigranom prije gotovo točno pet godina, "Vatreni" su protiv Belgije igrali prijateljsku utakmicu koja je trebala poslužiti kao uvertira za Europsko prvenstvo. Tada je jedini strijelac na susretu bio Romelu Lukaku.

Godinu i pol kasnije ponovno su se sastala dva "dark horsea" iz razdoblja od 2015. do 2022. godine. Susret na Ahmad bin Ali stadionu (0-0) zauvijek će ostati u sjećanju svim pratiteljima hrvatske reprezentacije, ponajviše zbog nevjerojatnih promašaja Lukakua, ali i sjajnih reakcija hrvatske obrambene linije.

No, Hrvatska nije igrala samo te dvije utakmice protiv Belgije. Belgija je zapravo jedna od reprezentacija s kojom Hrvatska češće igra. Do sada su "Vatreni" i "Crveni vragovi" međusobno odigrali devet utakmica.

Prvi put su se Hrvatska i Belgija susrele u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji. U Bruxellesu je u rujnu 2000. godine odigrana tvrda utakmica bez pogodaka, koja je nagovijestila neizvjesnu borbu za prvo mjesto u skupini. Odluka je pala godinu dana kasnije, u listopadu 2001. na Maksimiru, kada je u napetoj atmosferi, pod vodstvom izbornika Mirka Jozića, Hrvatska tražila pobjedu za izravan plasman. Junak utakmice postao je Alen Bokšić, koji je u 82. minuti postigao jedini pogodak i osigurao Vatrenima put na svjetsku smotru.

Već u idućem ciklusu, onom za Europsko prvenstvo 2004. u Portugalu, ždrijeb ih je ponovno spojio. Utakmica odigrana u ožujku 2003. u Zagrebu ostala je upisana kao jedna od najdominantnijih predstava Vatrenih u povijesti. Momčad Otta Barića deklasirala je Belgijance s čak 4-0, a pogotke su postigli Darijo Srna, Dado Pršo, Tomislav Marić i Jerko Leko. Belgija je pokazala zube u uzvratu u Bruxellesu, gdje je slavila s 2-1, no Hrvatska je na kraju ipak osigurala plasman u Portugal.

Peti međusobni susret ovih dviju reprezentacija odigran je šest godina kasnije, kada su u prijateljskoj utakmici u Bruxellesu "Vatreni" slavili 1-0 pogotkom Nike Kranjčara.

No, pravo rivalstvo krenulo je tek tada. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Brazilu ždrijeb je spojio Hrvatsku i Belgiju, dvije reprezentacije u usponu i na početku svojih zlatnih generacija. U napetom dvomeču prva je utakmica odigrana u Bruxellesu, gdje je u rujnu 2012. Hrvatska povela pogotkom Ivana Perišića, da bi Belgijci izjednačili prije kraja susreta pogotkom Guillaumea Gilleta. U uzvratu, pred 13 tisuća gledatelja na Maksimiru, naša je reprezentacija poražena 2-1, a oba pogotka za goste postigla je tada nadolazeća zvijezda Romelu Lukaku. Nakon toga smo, kao što je već napisano, odigrali još dvije utakmice bez pobjede.

Dakle, u devet dosadašnjih utakmica Hrvatska je protiv Belgije ostvarila tri pobjede, tri remija i tri poraza. Kako će završiti deseti međusobni susret, tek ćemo vidjeti.

