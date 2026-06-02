FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEST PRIJE SP-A /

Napadač iz Hrvatske službeni predstavnik Belgije: Evo tko je on

Napadač iz Hrvatske službeni predstavnik Belgije: Evo tko je on
×
Foto: BOUCAU/AFP/Profimedia

Strupar, rođen u Zagrebu, odigrao je za Belgiju 17 utakmica između 1999. i 2002. godine. Pritom je zabio pet golova

2.6.2026.
8:14
Hina
BOUCAU/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Bivši nogometni napadač Branko Strupar bit će u utorak u belgijskoj delegaciji tijekom prijateljske utakmice Hrvatske i Belgije u svojstvu "Legende", izvijestio je Belgijski nogometni savez.

Strupar, rođen u Zagrebu, odigrao je za Belgiju 17 utakmica između 1999. i 2002. godine. Pritom je zabio pet golova.

Bio je član belgijske reprezentacije koja je igrala na Europskom prvenstvu 2000. i na Svjetskom prvenstvu 2002. godine.

"Jedna od njegovih najnezaboravnijih međunarodnih utakmica jest spektakularni 5-5 remi protiv Nizozemske na stadionu De Kuip u Rotterdamu. Pod vodstvom nacionalnog trenera Roberta Waseigea, Strupar je te večeri postigao dva gola za 0-1 i 0-2 u svom tek drugom nastupu za 'Crvene vragove', podsjetio je belgijski savez.

Posljednji gol za Belgiju zabio je prije točno 26 godina u 2-2 remiju u gostima protiv Danske.

Strupar je tijekom karijere igrao za zagrebačko Špansko, belgijski Genk, engleski Derby County i zagrebački Dinamo.

U veljači se družio i fotografirao s Genkovim i Dinamovim navijačima, koji su ga jednako srdačno primili tijekom utakmice Europske lige između Genka i Dinama.

Prijateljske utakmice i jake provjere Hrvatske uoči SP-a, protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja i protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaBelgijska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Branko Strupar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike